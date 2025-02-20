行業剖析：內銀內房板塊迎來轉機

DeepSeek帶動市場重估中資科網股估值，人工智能（AI）發展符合之前提及的加速商業應用趨勢，內地汽車、電訊、金融、醫療及互聯網行業龍頭紛紛把自身系統接入DeepSeek模型，以優化客戶體驗或提高業務效率，料AI對企業盈利的正面影響仍有發展空間。另一方面，中港股市將迎業績期，內銀及內房股亦有值得投資者留意的積極趨勢。

內銀股2024年收入及盈利或有改善，主要因為第四季兩者增速或比首9個月快。去年9月政策「組合拳」或刺激第四季零售貸款（尤其是按揭貸款和消費貸款）顯著增長，據中國人民銀行資料，內銀間的零售貸款按年增幅已在去年12月升至約4%，為9月以來高位。

受惠萬億潛在資金入市 另一方面，市場普遍預期交易收入或為第四季內銀業績亮點，主因第四季債券價格上漲（10年期中國國債孳息率在去年第四季按季跌0.42厘），加上內銀資產質素趨穩，有助內銀保持穩定每股派息及具吸引力的股息率。

市場資金亦有加大配置內銀空間，資金流數據顯示內地公募基金已在去年第四季增持內銀股，令內銀佔組合比重，從2023年上半年的2.9%低位升至2024年上半年的5%，但對比過去10年平均值的6.2%，以及內銀在基準指數佔比的9%仍屬偏低。再配合監管機構繼續推動內地保險公司提高股票資產配置，預期包括內銀的大型高息股或將受惠潛在約一萬億元人民幣資金流入，或有助內銀股今年表現。

此外，市場一直擔憂的房地產行業回穩趨勢亦有進展。今年1至2月的新樓銷售比預期好，考慮到農曆新年的影響，1月28日至2月4日對比去年2月10至17日期間的銷售額按年升12%，農曆新年後睇樓量和成交量大幅回升。18個重點城市的二手樓銷情良好，按年升29%，一線城市銷情強勁，按年升48%，二線及三線城市銷售亦分別按年升33%及9%，個別主要城市樓價如上海、深圳、北京、杭州、成都及西安等或可在下半年率先企穩。

樓市回穩帶動消費投資 地方政府在樓市言論及買地方面似乎更加積極，深圳市政府表示將推動房地產投資盡快恢復增長，重慶市政府將全力推動房地產和建築業企穩回升，言論方向似由以往強調穩定變為促增長。

地方政府亦有加快購買土地執行力度，例如珠海市政府於2月7日宣布以66.4億元人民幣（折讓11至25%）從當地國有企業購買14幅閒置土地，汕頭、佛山及廣州市政府亦有類似行動。預計地方政府在3月兩會後會加快執行買地計劃。整體內房政策朝正確方向發展，但效果需時顯現。

內地樓市回穩的積極影響廣泛，市場對內銀資產負債表信心增強是提升內銀股估值的重要因素；置業活動上升亦將帶動家電、家具建材需求，有利互聯網及電商平台銷售；樓價企穩亦可增加居民信心及投資情緒，或有助引導高達23.5萬億元人民幣的居民超額儲蓄至消費及投資市場。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪