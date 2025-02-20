地產速報一覽
●消息稱，中環東昌大廈高層全層透過買賣公司形式易手，成交價約1.7億元易手，以單位面積約8,824方呎計算，呎價約19,266元。
●昨日黃開基拍賣行及忠誠拍賣行共售出5項銀主物業，包括4個黃竹坑金來工業大廈單位，以及一項住宅。黃開基拍賣行以380萬元連租約沽長沙灣元州街405號連平台戶，實用面積約685方呎，呎價約5,547元。
●世邦魏理仕獲業主委託，以私人要約形式放售葵涌葵榮路30號全幢活化商廈，市值約8.3億元，平均呎價約3,968元。據悉項目業主為安祖高頓或有關公司。物業樓高9層，總建築面積逾20.91萬方呎，每層樓面面積約2.5萬方呎。
●撤辣近一年，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，去年2月28日至今年1月31日為止，全港二手私人住宅成交量錄27,764宗，較2023年撤辣前同期升約34.3%，分區計以九龍城（包括啟德）漲幅約60.3%最大。整體500萬元或以下有12,570宗，按年急增約81.6%。
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