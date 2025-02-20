二手跌價：盈翠半島兩房劈至740萬售 3年蝕228萬

中原黃俊傑稱，同區曉峰園6座低層C室套三房戶，實用面積約790方呎，叫價800萬元，減價至748萬元即獲洽購，新買家日前外遊回港，再度議價後以730萬元購入，呎價約9,241元。原業主於2019年以900萬元購入，去年將業權轉讓女兒，單位帳面貶值約18.9%。

各區上車盤繼續跌價。該行徐可志指，馬鞍山中心2座中層B室，實用面積約364方呎，減價25萬元，年輕上車客以475萬元承接，呎價約13,049元，原業主持貨約4年，帳面貶值約12%。香港置業方文偉表示，長沙灣喜漾1座高層E室一房戶，以548萬元易手，呎價約13,804元，逾9年帳面需蝕約43.7萬元。