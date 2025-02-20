二手跌價：盈翠半島兩房劈至740萬售 3年蝕228萬
各區二手交投升溫，青衣日前單日連錄至少7宗買賣，其中兩宗屬損手個案。指標屋苑盈翠半島兩房海景單位，減價至740萬元售出，3年多帳蝕約228萬元。
美聯李永康表示，上述單位為9座中層F室，實用面積約523方呎，早前叫價799萬元，減價59萬元沽出，呎價約14,149元。原業主2021年以968萬元購入，帳面貶值約23.6%。
曉峰園三房賣730萬貶18%
中原黃俊傑稱，同區曉峰園6座低層C室套三房戶，實用面積約790方呎，叫價800萬元，減價至748萬元即獲洽購，新買家日前外遊回港，再度議價後以730萬元購入，呎價約9,241元。原業主於2019年以900萬元購入，去年將業權轉讓女兒，單位帳面貶值約18.9%。
各區上車盤繼續跌價。該行徐可志指，馬鞍山中心2座中層B室，實用面積約364方呎，減價25萬元，年輕上車客以475萬元承接，呎價約13,049元，原業主持貨約4年，帳面貶值約12%。香港置業方文偉表示，長沙灣喜漾1座高層E室一房戶，以548萬元易手，呎價約13,804元，逾9年帳面需蝕約43.7萬元。
YOHO Hub II傳短炒輸36萬
撤辣後短炒個案增多。市場消息透露，元朗YOHO Hub II第6座兩房單位，持貨約4個月，市傳以660萬元轉手，呎價約14,286元，期內帳面跌價約36萬元。
美聯楊錦河指，紅磡半島豪庭2座高層L室套四房戶，望煙花海景，放盤約10日，成交價1,842萬元，呎價約17,644元，低市價約5%。原業主持貨約4個月，帳賺約142萬元，或升值約8.4%。
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