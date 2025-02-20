皇都累沽255單位
市區樓花項目熱賣，新世界發展(00017)旗下北角皇都，昨日次輪以價單形式發售88伙。發展商指，截至晚上約10時，項目即日賣出約66伙。
昨日次輪劃分4組作銷售，先由項目招標單位買家所提名的X組客戶揀樓，每個提名權可買一伙。據悉，該時段先售出約11伙。全盤設388伙，自上月開售至今累計賣出約255伙單位。
Belgravia Place 2期或明開價
雙盤齊發的恒基地產(00012)，旗下長沙灣Belgravia Place第2期有機會明日開價。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，項目爭取月內開售，定價以第1期作參考，並有上調空間。項目僅設一伙四房連平台特色戶，或短期內招標出售。同系紅磡THE HADDON昨錄得「一客三食」成交，有大手買家斥資1,508萬元連購三伙一房戶。
嘉里建設(00683)的元朗朗天峰，將於今日下午2時截票，過去6日內累收逾1.2萬張入票，按周六首輪發售250伙計，暫錄超額認購逾47倍。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，目前A組買家入票量佔約四成。美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供置業易按揭雙優惠。
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II，再沽8伙兩房戶，吸金逾3,595萬元。建灝地產旗下赤柱ONE STANLEY，下周一起招標出售第5座地下B室花園特色戶。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，推出3伙高層海景單位本周日起招標。
路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，以招標售出第1A座37及38樓C室複式戶，為實用面積1,292方呎四房戶，成交價4,220萬元，呎價約32,663元。
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