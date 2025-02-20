新盤概況：Coasto首批30伙平均呎價1.7萬 南首推63戶一房409萬入場

Coasto周六收票 381萬起 該公司執行董事程德韻表示，是次採取「先價後量」策略，首批以較吸引價錢推出，涵蓋23伙一房戶及7伙兩房戶，實用面積247至371方呎。現樓單位明日起開放予公眾參觀，周六開始收票。價單僅設120天現金付款計劃，享最高30%折扣，一房戶有額外3.8萬元折扣，折實價381.6萬至709.7萬元，折實呎價15,083至19,129元。

入場戶為3樓E室，實用面積253方呎，折實呎價15,083元。兩房戶折實入場費643.8萬元。價單所見，首批單位集中在中低層，一房戶型望向鴨脷洲大街方向，料以樓景為主；部分兩房戶型可享海景。

資料顯示，同區相鄰項目弦岸於去年4月劈價重推，將首批單位下調18%至折實平均呎價約21,283元，始獲承接。中原陳永傑指，Coasto首批折實平均呎價為港島區逾11年新低。美聯布少明估計，項目呎租可逾75元水平，享超過5厘租金回報。

南首開示範戶 擬月底賣 首批單位包括37伙一房戶及26伙兩房戶，實用面積258至349方呎。價單設4項付款方法，120天現金付款計劃享最高8%折扣，折實價409.95萬至686.87萬元，折實呎價15,591至20,084元。入場單位為5樓A5室，為實用面積258方呎一房戶，折實呎價15,890元。兩房折實入場費541.05萬元。

發展商指，項目今日對公眾開放示範戶，料周末起收票，計劃本月底至下月初開賣。資料顯示，同區瓏碧於去年1月劈價重推，價單3號的折實平均呎價下調28%至約17,681元。有代理指，南首較同區一手貨尾有5至10%折讓，料吸引家長客及投資者。