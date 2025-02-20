東涌地價全港11年低

東涌住宅地招標結果

料項目總投資額35億 新地副董事總經理雷霆表示，項目海景遼闊兼容易設計，將來附近生活配套充足。政府放寬單位數量，將來售樓更靈活及迎合市場，項目將以中小型單位為主，預算總投資額約35億元。

資料顯示，是次成交樓面呎價雖符合市場預期，但仍創2014年3月後全港住宅地最低，對上低位為坪洲教育路前坪洲公立志仁學校（北面部分），當年每方呎批出價約1,493元。

若單計東涌區，過去曾批出兩幅住宅官地，位置均鄰近上述106B區地皮，對上一幅於2011年7月批出，該幅55A區用地當時亦由新地投得，樓面呎價約2,704元，即東環項目現址。另一幅為第55B區迎禧路地皮，南豐集團於2010年5月以每方呎地價約2,378元拍賣奪得，並發展為昇薈。相比下，昨日最新成交呎價，較上述兩幅十多年前售出的地皮，還要大幅低約44.5%及36.9%。

泓亮諮詢及評估董事張翹楚稱，招標結果並不算差，雖然市場或認為地皮屬於該區「開荒牛」，但較早前港鐵東涌東站第1期順利批出，相信昨售出的東涌官地，將來亦可配合東涌綫延綫開通，預計日後實用呎價約1.1萬至1.3萬元，發展風險不會太大。

市建旺角地今收意向 此外，市區重建局公布，旺角山東街/地士道街發展計劃今日起招收意向，3月6日截止。市場初步預期樓面呎價約5,500元，折合估值約8.85億元。

該項目可建總樓面約16.09萬方呎，應用了「住宅和非住宅地積比互換」的核准規劃工具，住宅地積比率由7.5倍放寬至8.5倍，以淨地盤面積計，住宅樓面約15.2萬方呎，料可建約380伙。地盤亦將提供約3.07萬方呎面積作政府、機構及社區設施用途，並獲豁免計算於總樓面內。項目範圍內將重置部分地士道街休憩花園，以優化現時布局。