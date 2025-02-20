簡訊一覽
●經營食用油品牌「刀嘜」及家居護理業務的南順（香港）(00411)公布，截至去年底止半年賺1.88億元，按年增長46.02%；每股盈利0.8元，派中期息每股0.15元。
●思捷環球(00330)料截至去年底止年度蝕約11.72億元，較2023年度蝕約23.39億元有所收窄。
●盈大地產(00432)截至去年底止年度蝕2.3億元，較2023年度蝕4.66億元有所收窄；不派末期息。
●國泰航空(00293)1月載客量按年增37%，客運率按年增加3.6個百分點；同月載貨量按年升13.7%，貨運率按年跌2.5個百分點。
●出門問問(02438)於2月18日遭Google Ireland Holdings在場內大手減持5,331.5萬股，每股均價約0.79元，持股量由9.32%降至5.85%。
●新天綠色能源(00956)於2月13日獲廣州越秀集團增持255.7萬股，每股均價約3.75元，持股量由5.99%增至6.13%。
●太平洋航運(02343)於2月13日獲Pzena Investment Management在場內增持1,419.3萬股，每股均價約1.65元，持股量由10.75%升至11.02%。
●寶光實業(00084)宣布，決定終止內地業務營運，旗下於內地經營的5間零售店舖及線上平台將於未來數月內終止營運，集團此後將繼續於香港、澳門、新加坡、泰國及馬來西亞經營約85間零售店舖，並經營「時間廊」及「鐵達時」網上商店。
●徽商銀行(03698)預期截至去年底止年度淨利潤159億元人民幣，按年增約6%；不良貸款率約0.99%，按年跌約0.27個百分點。
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