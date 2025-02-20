英通脹3%超預期 減息降溫 鎊靠穩

英國通脹重新升溫。英國國家統計局（ONS）公布，1月的消費物價指數（CPI）按年升至10個月以來的高位，達3%，也高於去年12月的2.5%和市場預測的2.8%。通脹數字與英倫銀行目標2%愈走愈遠，令減息預期下降，英鎊兌美元匯價昨日大致持平於1.2618，兌港元曾報9.8103。

撇除能源、食品、酒精、煙草等波動較大項目後的核心通脹率也由去年12月的3.2%，進一步升至上月的3.7%。ONS表示，上月通脹最大推手為食品、非酒精飲品、機票價格上升，以及受到政府對私立學校學費徵收增值稅（VAT）13%所影響。

英國通脹去年9月曾放緩至1.7%的低位，但其後不斷回升。研究機構凱投宏觀預測，能源價格將會令未來7個月通脹維持在3%以上，直至2026年，當經濟轉弱和其他臨時性的影響淡化，才會令通脹返回2%以下。

同日公布的官方樓價指數顯示，去年英國一般住宅平均樓價升4.6%至26.8萬英鎊（約262.61萬港元）。分析指，去年10月政府預告今年4月起加印花稅，刺激去季地產交投及推升樓價。然而，隨着新增住宅供應較多，以及通脹回升令按揭利率難下，今年樓價升幅料將放慢。

加國下月63%機會凍息 加拿大通脹亦見回升，當地公布的1月通脹年率化升幅為1.9%，高於前值的1.8%，但符合市場預期。利率期貨數據顯示，加央行3月12日議息會議上，維持利率不變的可能性升至63%，較通脹數據公布前的56%上升。

此外，美國總統特朗普近期多番強調對等關稅，剛巧歐洲央行公布2024年歐元區經常帳盈餘為4,190億歐元（約3.4萬億港元），按年上升逾七成三。數據或為特朗普提高歐洲關稅提供藉口。