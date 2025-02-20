日上月出口漲7.2％ 連揚4個月

日本公布，1月出口按年增長7.2%，連續第4個月增長，雖低於市場預期增長7.9%，但增速顯著快過去年12月的2.8%；進口按年增長16.7%，高於市場預期的增長9.7%，導致貿易逆差擴大至2.759萬億日圓，預期為逆差2.1萬億日圓。不過，隨着美國可能於4月公布新汽車關稅措施，日本出口勢受衝擊，作為主要出口商品的汽車產業前景充滿變數。

期內，日本對中國出口按年跌6.2%，主要因晶片製造設備出口下滑拖累；對亞洲出口升6.3%；對美國出口升8.1%，主要受汽車銷售和日圓走軟的推動；對歐盟出口跌15.1%。

美倘徵關稅 車企衝擊大 分析指出，美國總統特朗普威脅對進口汽車徵收25%的關稅，或4月初公布新措施，可能對日本出口造成嚴重打擊，事關汽車是日本對美出口的核心商品，佔對美總出口的28%。大和總研經濟學家秋元虹輝亦指，汽車關稅的影響將遠超其他商品，未來日本的貿易數據可能因此承壓。

目前，美國對乘用車的關稅稅率為2.5%，而對皮卡的稅率為25%，若關稅政策實施，日本車廠如豐田、本田等可能被迫調整全球生產布局。野村預計，若美國關稅生效，將在兩年間令日本經濟增長減少0.2%。為此，日本內閣官房長官林芳正昨日稱，日本已向美國提出有關汽車關稅的問題，日本將仔細研究即將推出的關稅細節，以及其對日本的影響，然後再做出適當應對。

此外，日本去年12月核心機械訂單按月跌1.2%，市場原先預計增長0.5%，前值為增長3.4%；按年增長4.3%，亦低於預期的增長7.5%。

日經平均指數昨日收報39,164點，跌105點；日圓兌每美元報151.72，每百日圓兌港元曾報5.1262。