阿里AI To C業務擬增兵數百人

內媒報道，阿里今次準備增兵幾百人，AI技術及產品研發佔九成，主攻文本、多模態大模型、AI Agent（代理式AI，又稱智能體）等前沿技術與應用的相關工作中。

螞蟻傳招聘拓人形機械人 月初有傳全球頂級AI科學家、曾任Salesforce集團副總裁的許主洪已過檔阿里做副總裁，率軍開發AI To C業務的多模態基礎模型及智能體相關基礎研究與應用解決方案。

內媒在招聘平台發現，阿里旗下螞蟻集團正公開招聘「具身智能人形機器人」系統和應用等崗位，正請人的單位在去年底註冊成立，註冊資本一億元人民幣。消息人士指，「螞蟻確實在做具身智能」，亦即與聊天機械人不同，擁有物理身體感應外部環境與人互動、完成任務。事實上，阿里創始人馬雲去年在螞蟻20周年紀念時說過，螞蟻在AI領域有巨大商機。

被喻為「杭州六小龍」之一的宇樹科技創始人王興興稱，現在AI驅動機器人每天進化非常快，「個人感覺今年底前，AI人形機器人會達到一個新的量級。如果順利，到明年或者後年一些基礎的，比如說服務業或一些工業其實基本可以推起來了，家用或慢一點，因為對安全性的要求可能更高」。

就宇樹機械人春晚表演完畢後有人用遙控控制，王稱「其實是為了好玩」，經過軟件算法升級後，它跳舞可能比絕大部分人都好。