避險需求增 現貨金價再創新高

美國總統特朗普正推動俄烏停戰之際，現貨金價再創歷史新高，周三曾高見每安士2,947.01美元，升0.37%。由年初迄今，黃金價格已累升11.8%，表現勝過同期美股標普500指數。近日多家大行唱好金價，使得投資者對金價的看漲預期更高，短期內提振了金價的表現，惟後續表現仍未明確，要視乎地緣政治局勢變化、央行買金需求等。

澳新銀行指出，在特朗普的任期內，宏觀經濟與地緣政治的不確定性，可能會繼續促使投資者把部分倉位配置在黃金。黃金作為傳統上的避險工具，一般在投資者較擔心後市的情況下，表現會較好。Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff亦表示，注意到避險需求正在增加，而金價的技術走勢亦呈現上升趨勢。

巴西加入OPEC+ 油價升 事實上，大宗商品市場價格的趨勢，反映出交易員對於俄烏停戰其實不抱太大希望。紐約期油昨日曾升1.02%，每桶高見72.59美元；布蘭特期油亦漲0.97%，報76.58美元。油價以及整體能源價格上漲，明顯反映市場對於歐洲局勢並無憧憬，不相信俄羅斯最終能夠重新向世界輸出能源商品。

要數推動油價上升的因素，可能與巴西宣布加入石油輸出國組織及盟友（OPEC+）有關。巴西能源部長Alexandre Silveira宣布，在國家能源政策委員會（NCEP）批准後，正式加入OPEC+作為成員國，預料有助組織在石油供應方面取得更大的影響力，意味着能更有效地抬高油價。

目前，OPEC+成員國包括石油輸出國組織（OPEC）的12個成員，以及俄羅斯等10個石油生產國。Silveira強調，巴西加入該聯盟後，毋須遵守該組織在產量協調方面的共識，只須遵守組織約章，參與討論產量事宜，但可以自行決定本國石油產量。巴西是全球第七大石油生產國，日均產量約430萬桶，相當於全球產量的4%。

正當OPEC+努力限制產能以穩住油價之際，美國油企則在特朗普的支持下不斷擴產。外媒報道，德州頁岩油公司Diamondback同意以41億美元，收購位於二疊紀盆地的一個頁岩油產區。