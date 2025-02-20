產經

國產AI谷降本增效

月之暗面稱，MoBA技術顯著降低注意力計算時間和記憶體消耗。 月之暗面稱，MoBA技術顯著降低注意力計算時間和記憶體消耗。
月之暗面稱，MoBA技術顯著降低注意力計算時間和記憶體消耗。
DeepSeek先拋NSA 月之暗面推MoBA
世界首富馬斯克旗下xAI與其昔日創立的OpenAI展開大鬥法之際，中國的人工智能（AI）初創企業繼續創新，獲「ATM」阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)和美團(03690)等押注的月之暗面（Moonshot AI），夥拍清華大學、浙江大學的研究團隊與當前中國AI明星企業「前後腳」推出自己的MoBA技術──稀疏注意力機制（Sparse Attention），扼要來講就是用有限的資源做更好的AI。
MoBA全稱是「Mixture of Block Attention」，是一種注意力機制，跟DeepSeek日前拋出的「NSA」（原生稀疏注意力）一樣都是以艱澀的學術論文姿態出現，且同樣有公司舵手（楊植麟）參與，出發點卻差不多，就是機器要「啃」的東西與日俱增，為AI的發展帶來障礙。
月之暗面稱，MoBA技術顯著降低注意力計算時間和記憶體消耗，而且更快，另一長處號稱可以輕鬆整合到現有的語言大模型，不必再進行大量的訓練。
南韓擬建全球最大數據中心
然而，摩根士丹利認為，DeepSeek等創新技術並無重創英偉達（Nvidia）的生意前景，DeepSeek的應用反而令其「翻閹版」顯示卡（GPU）「H20」在中國的需求回歸，亦印證中國市場對AI技術的需求正迅速增長，為全球AI供應鏈帶來新的機遇，況且美國總統特朗普一上台就推出「星門計劃」，全球雲計算的資本支出會保持強勁。儘管超微半導體（AMD）也試圖在GPU領域急起直追，該行仍偏好英偉達。
DeepSeek據報考慮首次從外部融資，以支撐不斷增長的用戶量和模型開發。
南韓亦準備以行動印證大摩的論點。財閥LS集團具氏家族成員創辦的基金Stock Farm Road準備在全羅南道打造一座號稱全球最大的數據中心，要3吉瓦（GW）即幾乎整家港燈(02638)的電力供應，投資金額100億至350億美元。跟濟州島隔海相望的全羅南道政府表示，項目細節尚未落實，但署理總統崔相穆日前已經把AI產業定性為是國家之間的競爭。
處於產業上游的EDA（晶片設計軟件）大廠Cadence則表示，內地無廠半導體公司的「設計活動」強勁，尤其是汽車。然而，這家屬於美國「卡脖子」利器的公司，預計今年中國生意額持平，整體收入增長指引介乎10.74至12.46%，遜預期，股價周三早段曾瀉9.69%。
晶片股熱炒 中芯首破50元
資金則繼續爆炒中國晶片股，大摩等多家券商唱淡的中芯國際(00981)股價首度突破50元大關，以接近全日高位51.8元收市，漲8.36%，所借消息不過是北京28納米或以上製程廠房的第二期據報經已拿地。連28納米都無的華虹半導體(01347)股價再飆22.95%，收報38.3元，為22個月新高。
至於昔日的晶片霸主英特爾（Intel）傳出接近出售可編程晶片部門Altera的控股權，股價周三早段回吐5.91%。
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