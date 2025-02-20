國產AI谷降本增效

MoBA全稱是「Mixture of Block Attention」，是一種注意力機制，跟DeepSeek日前拋出的「NSA」（原生稀疏注意力）一樣都是以艱澀的學術論文姿態出現，且同樣有公司舵手（楊植麟）參與，出發點卻差不多，就是機器要「啃」的東西與日俱增，為AI的發展帶來障礙。

月之暗面稱，MoBA技術顯著降低注意力計算時間和記憶體消耗，而且更快，另一長處號稱可以輕鬆整合到現有的語言大模型，不必再進行大量的訓練。

南韓擬建全球最大數據中心 然而，摩根士丹利認為，DeepSeek等創新技術並無重創英偉達（Nvidia）的生意前景，DeepSeek的應用反而令其「翻閹版」顯示卡（GPU）「H20」在中國的需求回歸，亦印證中國市場對AI技術的需求正迅速增長，為全球AI供應鏈帶來新的機遇，況且美國總統特朗普一上台就推出「星門計劃」，全球雲計算的資本支出會保持強勁。儘管超微半導體（AMD）也試圖在GPU領域急起直追，該行仍偏好英偉達。

DeepSeek據報考慮首次從外部融資，以支撐不斷增長的用戶量和模型開發。

處於產業上游的EDA（晶片設計軟件）大廠Cadence則表示，內地無廠半導體公司的「設計活動」強勁，尤其是汽車。然而，這家屬於美國「卡脖子」利器的公司，預計今年中國生意額持平，整體收入增長指引介乎10.74至12.46%，遜預期，股價周三早段曾瀉9.69%。

至於昔日的晶片霸主英特爾（Intel）傳出接近出售可編程晶片部門Altera的控股權，股價周三早段回吐5.91%。