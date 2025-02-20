華智能手機今年出貨料升6%

為催谷消費，今年內地拓展消費補貼範圍至智能手機。國補新政實施滿月之際，投行花旗表示，據最新行業調查，中國智能手機今年交付量料按年上升5至6%，當中考慮補貼因素，全球市場亦增4%。

除此之外，花旗認為，今年國產智能手機品牌將在海外擴張上更加進取。國產品牌OPPO海外營銷服總裁張洲川稱，今年集團在歐洲市場會或有超預期增長，料實現雙位數增長。該行續指，受國產動態隨機存取記憶體（DRAM）的工業級DDR5記憶體量產影響，智能手機記憶體價格在今年上半年料顯著下跌，並會在下半年進一步下行。

村田製作所擬添印度產能 隨着全球供應鏈格局不斷變化，電子元件製造「龍頭」兼iPhone零組件製造商村田製作所擬調整部分生產線，市傳該企考慮將部分產能轉移至印度。目前該企正衡量印度日益增長的需求，並模擬加快在當地投資步伐所需條件。

總部設於日本京都的村田製作所社長中島規巨對外透露，目前公司近60%的電子零件電容器在日本生產，但未來幾年比例可能會降至近50%。據報公司客戶要求在海外生產更多產品，部分原因是關於業務連續性規劃的考慮。