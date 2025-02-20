法貿行：中歐車企合作互惠

在「以舊換新」及買車補貼等政策扶持下，內地車企近年的「內捲」問題暫得緩減。不過，法國外貿銀行汽車及運輸業分析師Valentin MORY認為，今、明兩年中國車市價格戰會愈演愈烈，但由於中國車企的汽車軟件發展較歐洲先進，透過中歐車企合作，手頭現金流充裕的歐洲車企，可以幫助中國車企一把。

對於美國總統特朗普表示，最快或在4月2日對進口汽車加徵25%關稅，該行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，要視乎美國民眾對電動車需求如何、華府又會否強制車企重返美國設廠以及各國是否對關稅還擊。

至於中國電池巨頭寧德時代有指會落戶香港上市，吳指，該企在海外市場的收入表現龐大，雖然會面對地緣政治風險問題，惟會在中歐，尤其是匈牙利等地設廠，應對貿易戰問題。

另邊廂，美國車企和歐洲車企龍頭繼續透過開源節流應對競爭。美國車企福特（Ford）據報有一半中層經理不會獲得股票獎勵，涉及行政總裁法利（Jim Farley）推動削減成本計劃的一部分。據悉，福特傳統會在3月向中層經理發放股票獎勵，惟近期已經通知高級經理，稱只有半數的中層經理獲發上述獎勵。

德國汽車零部件和輪胎製造商馬牌（Continental）則宣布，在2026年底前，進一步裁減約3,000個職位，涉及研發部門，惟德國本地佔比會少於一半。