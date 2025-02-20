證監虛產路線圖涉12措施

虛擬資產界盛事Consensus大會在港舉行之際，香港證監會發布新制訂的「ASPIRe」路線圖，列出連接（Access）、保障（Safeguards）、產品（Products）、基建（Infrastructure）和聯繫（Relationships）5大支柱下的12項主要措施，以加強本港虛擬資產市場的安全性、創新和增長。行政總裁梁鳳儀表示，該路線圖將協助香港逐步建立全面的監管體系，並擴大產品類別。

容許質押孖展融資 路線圖涵蓋虛擬資產場外交易及虛擬資產託管服務的新監管框架，亦將推動虛擬資產產品和服務擴展，當中包括在明確的託管和操作準則下，容許質押（Staking）和借貸服務（Borrowing/ lending services）；虛擬資產孖展融資與證券市場「睇齊」；探討只限專業投資者參與的新代幣上市及虛擬資產衍生產品交易的監管框架。

其他措施包括完善虛擬資產交易平台的營運要求、打擊非法活動、投資者教育及與持份者積極溝通，措施將促進全球流動性的接達，實現以安全為本的適應性合規和產品框架，並推動傳統金融利用區塊鏈技術的效能進行基礎設施升級。

證監會中介機構部執行董事葉志衡指，路線圖並非終點，而是一幅需要各方共同努力的生動藍圖，以在保障投資者的前提下推動香港實現成為全球創新樞紐的願景。路線圖以投資者保障、可持續流動性和靈活監管的核心原則，精準回應新興虛擬資產市場的挑戰，從而引領香港的生態系統步向未來。

立法會議員吳傑莊表示，現時本港部分持牌交易平台，即使是專業投資者亦只得20至30種產品，而在美國的同類機構則有逾千種，相信大量相關產品可以到持牌交易平台上市。

另方面，目前只能單向買入有關虛擬資產，但路線圖容許從事貸款交易，料有助提高香港虛擬資產的成交量，「去到暴增的階段，即使百倍增加也有可能」。

此外，周二證監會向Bullish發出虛擬資產交易平台營運者（VATP）牌照，令香港持牌平台增至10間。