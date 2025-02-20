內地加強民企房產商信貸支持

受惠去年內地連串穩樓市政策，今年1月份70個大中城市樓價繼續改善。儘管普遍分析指，無論是一手及二手樓的平均售價按月跌幅均見收窄，但仍有大行認為，內房市場崩盤尚未結束，還需財政體系改革。國家金融監管總局日前已召開會議，表明會用好「白名單」機制，打好房地產各項融資工具的「組合拳」，明顯針對陷財困內房民企的資金鏈問題。

港法院批遠洋債務重組 金監總局會議強調，將助力民營經濟高質發展作為責無旁貸的重大課題和任務。會議要求要堅持問題導向，續大力引導督促銀行業、保險業將民企金融服務做實、做深、做精。同時，要保持對民企穩定有效的增量信貸供給，加大小微企的首貸、續貸、信用貸支持力度。不但為重點民間投資項目搭建銀企精準對接平台，亦要滿足包括民營房企在內各類房地產企業不同環節、不同階段的合理融資需求。

樓市回穩步伐也緩慢。國家統計局數據顯示，上月新建商品住宅銷售價格按月上漲城市共24個，比去年12月僅增一個；二手樓售價按月上漲城市僅7個，按月減少兩個。綜觀一線城市新盤及二手樓售價，按月均漲0.1%，惟升幅比去年12月分別回落0.1個百分點及0.2個百分點；二線城市新樓由持平轉為升0.1%，為2023年6月來首次上升，二手樓仍挫0.3%；三線城市的一手及二手樓更各跌0.2%及0.4%。

華樓價跌幅或連縮3個月 外媒測算，70個大中城市上月整體樓價按年跌約5%，跌幅連續3個月收窄。野村證券報告亦指，整體一手及二手樓均價按月各跌0.07%及0.34%，比去年12月的0.08%及0.31%跌幅收窄。雖然一線城市新樓和二手樓的均價按月續改善，但步伐放緩，且低端城市的二手樓售價持續受壓，尚未擺脫跌勢，故該行對房地產行業前景的謹慎看法不變，野村相信樓價跌勢延續至今年，進一步支持該行長期以來的觀點，即房地產市場的滑坡尚未結束。

另外，昨日中國人民銀行開展5,389億元人民幣的逆回購操作，單日再收水191億元人民幣；滬綜指及深成指昨收市分別升0.81%及1.46%，兩市總成交1.72萬億元人民幣；人民幣中間價則按日跌8點子。