中日美債持倉降 勢未完

華去年12月沽長買短 日本縮至1.05萬億美元 美國最大的海外「債主」──日本繼續減持美債，去年12月淨賣出123.52億美元的長期美債，雖同時淨買入17.71億美元的短期美債，惟受估值下跌影響，其美債持倉降至10,598.33億美元。另外，中國的美債持倉亦降至7,590.16億美元，當月淨賣出107.03億美元的長債，同時淨買入122.17億美元的短債，兩者相抵後相當於淨買入15.14億美元美債，為連續3個月淨買入。

儘管中國繼續買入美債，但受到去年12月美債價格下跌影響，在美國財政部的國際資本報告中，中國的美債持倉價值仍按月減少95.83億美元，至7,590.16億美元。相比起債券，中國投資者不斷賣出美股的趨勢更值得關注，去年12月再錄得15.74億美元的淨賣出，已經是連續9個月賣出美股。另邊廂，美國亦連續兩個月減持中國股票，於去年12月淨賣出34.04億美元。

10年美債息4.57厘 道指低開 隨着美國長期債息最近兩個月進一步上升，相信在下次公布的美債持倉數據中，日本、中國等「大債主」的美債持倉將進一步下跌。美國10年國債孳息率周三曾高見4.576厘；美匯指數亦反彈至107.24。

美股3大指數周三早段下跌，道指曾跌189點，報44,366點；標指跌18點，報6,111點；納指跌112點，報19,928點。

最新數據顯示，美國1月新屋動工按月減少9.8%，至以年率計136.6萬間；同月建築批核按月增0.1%，至以年率計148.3萬間。

繼續有多位聯儲局官員就美國經濟前景發表評論，聯儲局副主席巴爾表示，美國經濟基調良好，通脹回落有進展，1月的消費物價指數（CPI）回升可能只屬偶爾情況。他又表示，美國總統特朗普的關稅措施與打擊非法移民政策，對經濟的影響仍有待評估，暫時難下定論。

聯儲：生成式AI增市場風險 巴爾亦談論到人工智能（AI）的發展，稱「AI的吸引力與風險相等」，科技發展的速度、自動化普及的程度會在更大範圍內引發新問題。他提到，生成式AI的使用可能導致從眾行為和風險集中，或加劇市場波動。由於AI被引導去實現利潤最大化，可能會通過市場操縱以制訂最大化回報的策略，加劇資產泡沫和崩盤。

他補充指，AI或使經濟和政治權力集中在極少數人手中，導致只有一小部分人受益；或將更多金融活動推向不太透明的領域。

另外，聯儲局理事沃勒表示，美國關稅的影響可能比預期大，但認為只會溫和推升物價，不會持續，其他政策亦可能提振供應效應，對通脹施加下行壓力。他與巴爾的觀點相近，認為最近通脹數據反彈，可能是季節性數據調整問題。

三藩市聯儲銀行行長戴利認為，聯儲局政策應保持限制，直至通脹取得更明顯進展。她表示，經濟及就業市場保持強勁，希望在下次調整前謹慎行事，以確保通脹有足夠下行壓力。

內地美債持倉金額變化