近三成港券商預告今年擴張

本港券商對未來一年前景較為樂觀，香港證券業協會一份調查顯示，雖然有一半受訪業界表示去年錄得虧損，但有7%及21%認為今年業務將大幅擴張及溫和擴張，無人認為今年會結業。該協會主席高鵑表示，近日交投回升，投資情緒改善，預期業界退出市場的數目將會下降，近期亦見有新血加入市場，並以具亞太區資金背景為主。

調查顯示，去年有29%出現超預期盈利，錄盈利及持平各佔6.5%。她提到，美國政經情況明朗化，加上內地人工智能（AI）企業DeepSeek引發市值重估，帶動投資活動，利好券商業務，有64%表示年內將增聘人手，其中，後勤支援及前線銷售分別佔36%及29%。

她坦言，近年經營成本高，資訊科技是升幅最大，其次是人工，分別佔40%及36%，券商是否退出市場，或會否出售，是其商業決定，主要衡量盈利及成本問題，難以具體預測年內退出市場的同行數目，若有，相信主要是偏小型券商。

近年不少券商開拓資產管理業務，高氏指，新資本投資者入境計劃（CIES）不斷完善，經券商申請的成功案例，由最初的個位數大幅增至近期的逾百宗，相信未來會有更多成功的個案，也有助業界生意。

31%促買賣單位變一股 就加大港股市場流通性方面，有40%認為要建立多元通道，讓不同國家的資金流入；買賣單位從一手減至一股佔31%。副主席李穎妤表示，業界一直提倡檢討買賣單位，由於近年美股市場非常活躍，當中不乏香港投資者，與其入場門檻低有關，相信減低參與市場門檻，能吸引更多投資者，有助激活股市。