港股回落成交縮22% 花旗撐年底上24500

DeepSeek光環加持下，港股繼續大漲小回格局。恒生指數繼前日一度衝破23,000點關後，昨日進行調整，收市微跌32點或0.14%，報22,944點，成交按日減22%至2,625億元，「北水」淨流入按日亦減少53%至103億元。不過，美銀證券和花旗繼續派發「定心丸」，前者提及全球基金對港股信心大增，後者則調高恒指年底目標至24,500點。

美銀證券2月中旬向168位資產管理規模總計4,010億美元的人士作出調查，顯示全球基金對港股信心大幅提高，18%受訪者料恒指今年全球表現最好，佔比和納指並排第二。

此外，中國股票相隔兩個月首次躋身最熱門交易排行榜，4%受訪者選擇「做多中國科技股」，對中國宏觀經濟的信心4個月來也首次改善，48%看好增速上升，比率創去年11月以來最高。

花旗則將恒指今年上半年目標，由原先的21,000點調升至23,800點，年底目標也由22,000點上調至24,500點，主要看到可持續及擴大漲勢的催化劑，包括房地產市場趨穩、消費者信心復甦，以及供給面改革2.0等。

該行又提及，受惠DeepSeek及內地舉辦民企座談會等，恒生科技指數今年已累升約27%，並較1月低位反彈約37%，短期內較現水平仍有5至15%上升空間，主題由「中國製造2025」變為廣泛的「科技競賽（Tech rally）」驅動，建議追買相關主題的落後股，但將小米剔出首選買入（Top Buy）港股名單；隨着兩會和經濟數據公布，3月或真正考驗這次反彈的經濟基礎。