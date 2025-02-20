穆迪料港銀增撥備 收緊發展商信貸

香港地產市道持續不濟，為本地銀行貸款質素添壓。信貸評級機構穆迪指，香港發展商面對住宅物業銷售放緩，以及投資物業收租表現不佳，對銀行的信貸穩定程度構成重大風險，尤其利率持續高企，發展商債務償還能力正下降。

穆迪預期，港銀將增加貸款損失的撥備，並採取更謹慎的信貸政策。這些選擇性信貸政策將主要影響較小及較弱的發展商。不過，預計獲評級的發展商，將繼續保持強勁的融資渠道。

標普估商場最多減租10% 另一信貸評級機構標準普爾指出，今年香港零售物業業主將要為維持租金高企抑或高出租率作決定，兩者不能兼得。惟該行相信，就算是最高檔商場業主，都傾向留住租戶，減租來維持出租率，以避免現金流的流失。該行料今年續約租金將下調5至10%，但認為租金就算再跌10%，其覆蓋的發展商評級亦不受影響。可是當出租率下跌，對盈利、槓桿及估值的影響更大。

金管投放5年最多 拆息揚 股市旺帶動資金需求，香港銀行間流動性趨緊，數據顯示，金管局周二透過貼現窗操作，向銀行拆借55億元的流動性，金額創2019年12月以來最高，當日投放134億元，表明流動性需求激增。本港銀行體系總結餘昨日報446.21億元。

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向上，與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升11.66點子至4.06625厘，是1月10日以來最高。