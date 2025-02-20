恒生不良貸率升 股價挫近4%

行政總裁施穎茵解釋，恒生業務集中香港及內地，與其他擁有多個地區及業務範圍的銀行不同，不良貸款比率不能直接比較。

本港CRE貸款去年底佔恒生總貸款組合16%，內房則再降至2%，三分之二本港CRE貸款有充足抵押品。她也強調，該行採取審慎及保守的風險管理，不良貸款無顯著影響財務表現，但「今年是不容易的一年」，環球貿易及地緣政治等不明朗因素持續，現階段預測今年不良貸款情況言之尚早。

就有企業要求延遲還款，施氏指，該行會與客戶渡過艱難時間，必會給予客戶足夠的時間及溝通，又指隨着當局推出刺激經濟政策，本港樓市已有回穩迹象，若環球息率在今年進一步回調，相信可紓緩企業現金流的壓力。

淨利息收入淨息差齊縮 恒生去年淨利息收入減少4.67%至307.84億元，原因是息率持續高企，客戶傾向加快償還貸款，提取貸款意欲下降，淨利息收益率（淨息差）亦由於貸款需求疲弱收窄10點子至2.2%。純利則升2.79%至183.79億元；宣派第四次中期股息每股3.2元。

花旗稱，恒生沒有新的股份回購計劃令人失望，維持「中性」評級，目標價97元。