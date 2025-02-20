滙豐香港稅前盈利911億 貢獻36%

集團行政總裁艾橋智提到，香港去年有80萬名新銀行客戶，目前正處於有利位置，吸引大部分資金流入，亦正邁向取代瑞士，有望成為全球最大跨境財富管理中心。

按區域劃分，香港上海滙豐銀行（即亞太業務）稅前利潤204.7億美元，增長26.61%；HSBC UK Bank plc（即旗下英國分隔運作銀行的子公司）則少賺12.78%至72.13億美元；英國滙豐銀行稅前利潤26.45億美元，微升0.22%。

如以業務劃分，以固定匯率計，去年財富管理及個人銀行稅前利潤121.82億美元，升4.79%，佔集團去年利潤37.7%。工商金融業務稅前盈利則跌9.84%至118.6億美元。俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務，稅前盈利升26.53%至70.6億美元，企業中心轉賺12.04億美元。

艾橋智最高薪酬降18% 另外，滙控亦將執行董事的部分變動薪酬轉換為新的固定薪酬津貼。新方式下，艾橋智的最高總薪酬有機會由1,312.5萬英鎊（約1.29億港元），降低至1,072.5萬英鎊（約1.05億港元），降幅約18%。集團指，此變化顯著削弱績效與薪酬之間的聯繫，由之前以年薪的300%作為年度激勵、年薪的600%作為長期激勵，改由以50%的有效折扣反映固定薪酬。

不過，最新監管文件顯示，花旗集團行政總裁范潔恩2024年的總薪酬提高至3,450萬美元（約2.69億港元），較上一年增長三成，據指薪資漲幅為同業中最高。