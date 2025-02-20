滙控稅前多賺6%續瘦身

業績重點之一為滙控重組細節，除了新設4大業務外，更強調會恪守成本紀律，目標今年基準營業支出較去年僅增約3%，並減少約3億美元成本，致力2026年底前將年化成本基礎減少15億美元。為達致上述成果，計劃今、明兩年承擔18億美元遣散和其他預付成本，並將之分類為須予注意項目。

冀2026年員工成本降8% 集團行政總裁艾橋智預期，到2026年底，將減少員工成本約8%，強調沒有具體裁員目標，重申「關注成本效益，不關注員工人數」，相信裁員比例將低於8%，又指受影響員工主要來自業務重疊的高級管理層，冀在2027年全面反映及改善盈利。截至去年底，該行全職員工按年減少4.32%或9,557人，主要與集團出售加拿大、法國和阿根廷業務有關。

艾橋智稱，香港部分裁員與集團退出英國和歐美併購及股權資本市場業務有關，又指投資銀行因應客戶活動而持續調整人手，屬正常業務過程。

出售巴林零售銀行業務 滙控績前公布出售中東國家巴林的零售銀行業務，集團指未來着眼具明顯競爭優勢及增值回報的機遇，中期從非策略業務活動中額外調配約15億美元，重新投放至該等範疇；2025至2027年目標每年平均有形股本回報率約15%。

艾橋智補充，會持續審視非策略或低回報業務，不排除再撤出部分地區業務；除了英國及香港兩個「本地市場」外，其他市場的零售銀行將集中卓越理財及財富管理業務，並將相關資源重新投於亞洲財富管理業務、英國中小企，以及批發銀行的交易銀行業務活動、生成式人工智能等。

相信內房最壞時刻已過 滙控去年預期信貸損失（ECL）為34.14億美元，按年減近1%。財務總監郭珮瑛相信，內房「最壞時刻已過」，且風險敞口已進一步收窄，相信未來不會再對集團資產質素造成重大風險。香港商業房地產方面，貸款主要來自本地大型發展商，大多是藍籌企業、現金流強勁，超過一半融資有抵押品；無抵押融資中，90%信貸評級屬可投資的最高級別，貸款減值水平低，相信未來會持續。

被問到今年會否因滙豐銀行成立160周年派特別息，郭珮瑛指，去年的特別息屬非常特殊的事件，預料今年派息比率維持在50%。摩根士丹利認為，滙控對2025至2027年的有形股本回報指引對股價有正面影響，上調目標價至92.3元，維持「增持」評級。

滙控2024年度業績摘要 各業務去年固定匯率除稅前利潤 滙控股價近年走勢