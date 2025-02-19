中美經濟呈分化 全球資金善抉擇

中國上季以來推出大規模刺激經濟措施，讓全社會穩過春節，而新春期間中國人工智能模型DeepSeek登場，釋放中國科技力量的同時，亦標誌着中國資本市場開打翻身戰。近日當局明確支持民營經濟，繼續實施積極財政政策及適度寬鬆貨幣政策，經濟大局呈現一個「穩」字，與肆意揮動關稅大棒發動全球貿易戰，並擬對內部政府體制動大手術的美國亂局，形成鮮明對比。

去年9月下旬以來，內地先是推重磅救市措施以穩定市場信心，確保新春居民可好過年；同時積極化解地方債務問題，內房市場至今算是維持有序調整。近期傳來當局擬出手救深圳大型房企，空穴來風，反正就是繼續堅守不發生系統性風險的底線。

外部方面，美國新任總統特朗普上場後發動全球貿易戰，被視為敵人的中國固然受影響，即使美國盟友亦不例外，為全球經貿格局平添重大不明朗因素。對此，中國的取態是理性作出反制的同時，更積極穩定內部需求，「穩股穩樓」，並努力推動全球經貿協作，共同抗衡美國風險。

所謂「穩股穩樓」，簡單講是穩定中國資產價格，擺脫通縮風險，提振人心，穩住股市是今年資本市場的頭等大事。期待已久的翻身戰終由新春期間人工智能模型DeepSeek揭開序幕，中港股市成交持續放量，外資投行改觀頻發好評，企業融資活動逐步恢復，中國資產估值步離低谷，也有助化解圍繞房地產等領域的債務問題。

近日政府高層與民企企業家的座談會，也明示政策鬆綁民營經濟與科企，以釋放創新科技力量，相信相關利好政策會陸續出台。宜留意，本月內地3家全國性資產管理公司的財政部持股全部劃轉至中央匯金，而中央匯金又成了中證金融的控股股東，惹來當局擬成立超級平準基金來維護股市穩定的憧憬。當局全方位穩局的決心，正讓外資重建投資中國的信心。

反觀美國，大肆揮動關稅大棒的後果是解散其盟友力量，各主要經濟體得按自身利益尋求最佳經貿布局。針對美國政府內部改革的暴風轉烈，或影響多達20萬人的「飯碗」，內部人心散亂，社會反彈也在所難免。更令人擔心是關稅政策令美國通脹難下，利率高企，多少影響投資意欲。DeepSeek已敲響美國科技股超高估值的問題，美國資本市場不無暗湧。

美國經濟趨亂與中國經濟趨穩漸成對比，全球資金不難抉擇。聯合世界的穩定力量，確保全球經濟愈做愈大，而不是愈做愈縮，是非美體系的共同願望，中國能否成為這股力量的核心，從而成為「吸金地」，即管等着瞧。

當然，美國經濟實現「軟着陸」，仍是世界渴望見到的。眼前這場科技競賽，美國科技企業若能持續投入龐大的資本開支加強科技基建，中國企業亦會受惠。畢竟兩強之間，既有競爭，也有共同利益。中國首要做的是設法提升自身綜合競爭力，確保手上不缺博弈的籌碼。謹記一旦排除實戰，競爭就成了推動進步的動力來源。