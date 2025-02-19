輪商精選：部署阿里好倉 吼28525
上周阿里巴巴(09988)主席蔡崇信指集團將成為蘋果公司（Apple Inc.）在內地市場的人工智能（AI）合作夥伴，引發市場關注阿里雲端服務以及阿里於AI方面的應用，憧憬新科技或有助減低產品價格，從而提升利潤水平。有分析指，阿里雲端服務或將於年內增長超過市場預期的一成，市場宜留意科研支出或將影響利潤水平。阿里將於周四公布業績，綜合分析員預測，第三季收入或按年升近6.5%。
阿里股價昨收報126.3元，如觀察10大科指成分股過去5日表現，阿里表現於10大科指成分股排行第二，累積升幅有近兩成。如投資者希望部署業績，看好該股可留意阿里認購證28525，行使價153.98元，實際槓桿4.5倍，9月15日到期。如認為阿里或於高位回落，可參考阿里認沽證27904，行使價99.88元，實際槓桿3.3倍，12月24日到期。
小米睇升考慮13722
小米集團(01810)股價再創歷史新高，集團將於本月底發布最新的家電產品，惟市場重點關注其電動車業務發展以及AI應用。如投資者認為小米有力再創新高，可參考小米認購證13722，行使價69.99元，實際槓桿4.4倍，9月19日到期。如認為升勢已近尾聲，可留意小米認沽證13724，行使價33.33元，實際槓桿4.7倍，8月18日到期。
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