券商點股：吉汽提速駛入智駕新賽道

中汽協數據顯示，1月汽車銷量242.3萬輛，按年跌0.6%，新能源車銷量94.4萬輛，按年升29.4%，滲透率達到38.9%。吉汽2025年銷量目標為271萬輛，按年增長25%，吉利品牌、極氪品牌、領克品牌目標銷量分別為200萬輛、32萬輛、39萬輛，分別按年增長20%、44%、37%。旗下極氪、領克及銀河品牌計劃今年推出合共10款新車，產品儲備豐富。

新產品周期帶動銷量 催化劑方面，公司自研的星睿大模型與DeepSeek完成深度融合，將於3月初發布有關先進駕駛輔助系統（ADAS）人工智能（AI）智能化戰略，預計屆時將會公布更多有關L2+ ADAS策略及潛在的智能駕駛規格升級，有望成為短期催化劑。

另外，旗下極氪完成收購領克，料帶來約64.7億元人民幣收益，戰略整合順利推進，將可發揮協同效應，有利整合資源，減少內部競爭，提升產銷協調效率，加快極氪扭虧為盈。

估值上，吉汽現價對應2025年12.7倍預測市盈率，低於過去5年平均水平。公司加快轉型電動化，新能源車滲透率快速提升，同時現有燃油車市場份額持續擴大，強勁新產品周期開拓銷量增量空間及提升盈利表現，有助估值重估，目標價20元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）