居屋市況：榮福中心低估價25%售
整體樓價插水，已補價自由市場居屋連錄低價，粉嶺榮福中心移民盤僅以335萬元售出，較估價大幅低約25.6%。
世紀21奇豐黎樹森稱，上址為屋苑6座中層J室，實用面積約479方呎，兩房間隔，原業主移民澳洲，上月於自由市場以400萬元低價放售，最後減價約65萬元售出，呎價約6,994元。上述單位網上估價約450萬元，是次做價比估價低約115萬元。
康山兩房已補價險守5球
鰂魚涌康山花園已補價兩房做價險守「5球」，消息指，該盤3座低層A室，實用面積約484方呎，僅以500萬元易手，呎價約10,331元。同座一個高層同室單位，本月初以470萬元未補價第二市場價成交，反映最新已補價單位做價貼近未補價水平。
第二市場居屋不乏減價個案，祥益謝利官表示，天水圍天盛苑C座低層15室，實用面積約433方呎，兩房間隔，叫價約320萬元，減價約33萬元，獲區外白表客以287萬元未補價購入，呎價約6,628元。
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