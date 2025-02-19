居屋市況：榮福中心低估價25%售

世紀21奇豐黎樹森稱，上址為屋苑6座中層J室，實用面積約479方呎，兩房間隔，原業主移民澳洲，上月於自由市場以400萬元低價放售，最後減價約65萬元售出，呎價約6,994元。上述單位網上估價約450萬元，是次做價比估價低約115萬元。