二手消息：第一城銀主貨高位跌價三成

二手購買力釋放，細價屋苑率先起動，沙田第一城2月錄至少16宗買賣，三房銀主貨放盤僅約10日，反價10.8萬元，剛以528.8萬元沽出，惟較高峰期仍跌價約30%。

美聯黃錦瀚表示，上址為12座中低層B室，實用面積約484方呎，本月銀行叫價518萬元，提供約5萬元議幅，不過，單位同時獲4至5組客爭購，終獲投資者以每方呎約10,926元承接。資料顯示，同類型單位2019年成交價最高達758萬元。

業主蝕賣「谷起」交投，沙田市中心及河畔區二手屋苑，2月錄至少19宗買賣，惟當中逾26%屬蝕賣。中原黎宗文指，蔚景園2座中層E室兩房戶，實用面積約459方呎，減價50萬元，以580萬元售出，呎價約12,636元，約5年帳面貶值約13.4%。

菁雋187萬成交 屯門納米樓菁雋本月連錄約4宗轉讓，全部損手，個別做價低於「兩球」。市場消息透露，該盤中層30室，實用面積約141方呎，降價8萬元，以187萬元成交，呎價約13,262元，逾5年帳蝕約17.6萬元。同區御海灣2座開放式戶，售價348萬元，呎價約13,701元，逾4年帳貶近34%。

港島中價屋苑做價跌穿逾10年前價位。消息指，鰂魚涌寶峰園C座中層套三房戶，市傳以740萬元沽，呎價僅約8,991元，原業主2014年以780萬元購入，帳面跌價約40萬元。

消息稱，東涌映灣園一個實用面積約748方呎單位，月初曾以688萬元轉手，市傳有關交易已取消，單位現以早前成交價重新放售。

另外，沙田星凱‧堤岸錄二手轉讓，料為項目首宗同類個案。消息稱，屋苑5座中層G室，實用面積約347方呎，以625萬元轉售，呎價約18,012元。原業主於2021年10月購入，單位逾3年貶值約21.4%。