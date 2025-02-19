恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，南首的首張價單將提供不少於63伙，涵蓋一房及兩房戶型，定價參考同區一手及二手物業，部署本月底至3月初開售。

最新曝光的一房無改動示範戶參照22樓B5室，實用面積263方呎。玄關備有拉趟式儲物櫃，天花設儲物空間。單位引入日本品牌的通風裝置，毋須開窗，仍可將露台外的新鮮空氣帶入室內，減少室外噪音及防止蚊蟲進入。兩房無改動示範戶參照22樓B2室，實用面積342方呎。