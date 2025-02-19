南首最快今開價
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，南首的首張價單將提供不少於63伙，涵蓋一房及兩房戶型，定價參考同區一手及二手物業，部署本月底至3月初開售。
籌備明起開放示範戶
項目昨日率先對傳媒開放兩個無改動示範單位，籌備明日起正式對公眾開放。
最新曝光的一房無改動示範戶參照22樓B5室，實用面積263方呎。玄關備有拉趟式儲物櫃，天花設儲物空間。單位引入日本品牌的通風裝置，毋須開窗，仍可將露台外的新鮮空氣帶入室內，減少室外噪音及防止蚊蟲進入。兩房無改動示範戶參照22樓B2室，實用面積342方呎。
恒基地產策劃（二）部副總經理葉志遠稱，該盤基座設逾1.9萬方呎的商業零售空間，將引進特色小店及餐飲食肆，項目的建築設計獲多個獎項及認證。恒基物業代理副總經理李菲茹指，住客會所「Club Southpark」連園林佔地逾1.3萬方呎，採雙會所設計，提供16項設施，包括健身室、宴會廳及休閒雅座等。同時，宏安地產(01243)發展的鴨脷洲Coasto，部署今日中午公布項目首張價單。
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