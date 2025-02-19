新盤布陣迎利好政策
朗天峰周六賣250伙
朗天峰昨晚上載價單3號，加推60伙，連回贈計折實平均呎價約11,693元，較對上一張價單再高約2.7%。項目過去5日累收逾9,000票，按首輪發售單位計，暫超額認購逾35倍，將於明日下午2時截票。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，價單3號涵蓋32伙一房戶及28伙兩房單位，實用面積由282至397方呎。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，該批單位折實價295.04萬至494.94萬元，折實呎價約10,347至13,558元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，是次屬原價加推，主要為1B座享內園景觀的單位，以及1B座及2座樓層更高的單位。中原按揭及中原地產分別為項目提供按揭及置業優惠。嘉里屯門掃管笏滿名山，昨重新售出早前遭終止交易的名庭H8號洋房，成交價7,300萬元，較3年半前低約15%，新買家並享有印花稅及家具津貼現金回贈。泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，昨再沽6伙，套現逾2,721萬元。
皇都次輪超購95倍
新世界發展(00017)的北角皇都，今日下午2時起作次輪銷售，發售88伙價單單位，昨日截收約8,450張入票，超額認購約95倍。新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目最新招標售出33樓A2室，為實用面積886方呎三房戶，成交價3,189.6萬元，呎價約36,000元。
美聯公布，向購入該盤指定單位買家，送出價值約4萬元的「英倫歷史文化之旅」，名額3位，優惠總值約12萬元。建灝地產的赤柱ONE STANLEY推出7伙分層特色戶於下周一起招標出售，實用面積834至2,565方呎。
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