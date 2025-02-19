新盤布陣迎利好政策

朗天峰昨晚上載價單3號，加推60伙，連回贈計折實平均呎價約11,693元，較對上一張價單再高約2.7%。項目過去5日累收逾9,000票，按首輪發售單位計，暫超額認購逾35倍，將於明日下午2時截票。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，價單3號涵蓋32伙一房戶及28伙兩房單位，實用面積由282至397方呎。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，該批單位折實價295.04萬至494.94萬元，折實呎價約10,347至13,558元。

美聯公布，向購入該盤指定單位買家，送出價值約4萬元的「英倫歷史文化之旅」，名額3位，優惠總值約12萬元。建灝地產的赤柱ONE STANLEY推出7伙分層特色戶於下周一起招標出售，實用面積834至2,565方呎。