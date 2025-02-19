簡訊一覽
●五礦資源(01208)公布，收購英美資源於巴西的鎳業務，該鎳賦存量約520萬噸，乃全球第3大鎳賦存量，交易作價包括投標金額3.5億美元，但仍要視乎最終現金、債務、營運資金等金額對價作實。該股將於今日復牌。
●海螺環保(00587)料至去年底止年度淨利潤約400萬至1,000萬元（人民幣‧下同），較2023年度賺2.64億元顯著倒退。
●中國太保(02601)旗下人壽保險及財產保險之1月原保費收入分別為495.75億及266.96億元人民幣，按年分別升10.3%及5.1%。
●萬洲國際(00288)公布，其附屬公司史密斯菲爾德食品今年1月完成首次公開發售後，集團正考慮向股東派特別股息。若決定進行，派特別股息將於2月28日或前後經董事會決議案採納。
●平安資產管理於2月13日在場內增持農業銀行(01288)4,536.4萬股，每股均價4.44元，持股量由6.94%增至7.09%。
●京東方精電(00710)於2月12日於場內被中國東方資產管理減持790.8萬股，每股均價7.55元，持股量由5.34%降至4.34%。
●蒙牛乳業(02319)預期，截至去年底止年度賺5,000萬至2.5億元（人民幣‧下同），較2023年度賺48.09億元大跌。
●證監會宣布，向萬利理財控股及萬利資產管理發出限制通知書，原因是對兩者的誠信、可靠度和操守，以及兩者能否稱職地、誠實地及公正地進行受規管活動，乃至是否繼續持牌的適當人選有所懷疑。
●香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange與德意志銀行達成合作，在HashKey Exchange 平台新增德銀入金管道，進一步豐富用戶交易體驗。
●香港科技探索(01137)旗下HKTVmall上月訂單總商品交易額7.17億元，按月升4.7%；平均每日訂單總商品交易額2,310萬元，按年跌4.5%。
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