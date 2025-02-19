澳洲逾4年首減息

澳洲央行在今年首次議息後，宣布減息四分之一厘，基準利率降至4.1厘，為2020年11月以來首次減息，符合市場預期。該央行行長布洛克稱，尚無法宣告在通脹問題上取得勝利，進一步的減息將取決於數據，其鷹派取態下，市場預期本次寬鬆周期或會不長。澳元匯價昨日靠穩，兌美元曾報0.6358，兌港元曾報4.9442。

展望今年，澳洲央行下調截至今年6月國內生產總值（GDP）增長率預測至2%，上調截至年底的GDP增長率預測至2.4%；另將今年6月核心通脹率預期由3%下調至2.7%，並指雖然潛在通脹正在放緩，但薪酬壓力緩解的程度略高於預期，產出增長亦見疲弱，故對進一步放鬆政策的前景保持謹慎。

南韓料年內累降0.75厘 南韓央行將於下周二議息，美國銀行的研究報告認為，下周南韓央行或會表達對經濟增長多於對通脹的擔憂，今年餘下時間或累計減息0.75厘。

其他東南亞國家方面，印尼今年1月錄34.5億美元貿易盈餘，高於預期的18億美元，主要由進口顯著減少所致。大華銀行預計，今年印尼消費和投資增長將帶動進口上升，但全年貿易盈餘仍將達380億美元。

澳新銀行（ANZ）則指出，越南是美國貿易赤字第三大貢獻者，在美國總統特朗普提倡的「對等關稅」下，可能在東南亞國家中率先成為目標；而反映在貨幣上，越南央行允許越南盾貶值至歷史低點，以適應貿易的不確定和美元的強勢。

印度美國擬8個月達貿協 對於來勢洶洶的關稅，印度商業及工業部長戈亞爾表示，印度和美國目標在8個月內敲定一項貿易協定。雖然印度盧比匯價近期屢創新低，但他認為有足夠的外匯儲備，政府並不擔心盧比貶值。