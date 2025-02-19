投行唱好金價 料年內突破3200美元

儘管美國減息步伐放緩，利率於更長時間內維持在高位，但黃金價格卻一反常態地持續走高，更獲投行唱好可再創新高。瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves最近於報告中上調黃金價格預測，料今年內會突破每安士3,200美元，全年平均價格將落在2,900美元。

現貨黃金昨日曾升0.59%，高見每安士2,915.69美元；紐約期金4月合約曾高見2,928.8美元，似乎反映出期貨投資者仍相對保守。

3大因素支持強勁升勢 Teves提到，市場避險情緒持續，宏觀經濟不確定性、美國財政赤字惡化以及地緣政治風險，都可能繼續支撐黃金價格。報告甚至將長期的黃金價格預測進行上調︰未來5年，該行的黃金長期價格預計從1,950美元上調至2,200美元（此乃撇除通脹影響後的實際價格），對應名義價格2,500美元。

她又表示，金價此次強勁反彈超出此前的預期，其中一大因素是市場看好黃金的情緒根深柢固。在宏觀經濟環境高度不確定和波動的背景下，黃金作為一種避險資產備受青睞；二是投資者持倉仍明顯不足，這意味着投資組合中增加黃金持倉的空間較大；三是由政府主導的買金需求強於預期，為市場提供了重要支撐。

下半年白銀價料勝黃金 在錯失了2024年的幾次（短暫或幅度較小的）買入機會後，投資者可能會擔心重蹈覆轍，因此更傾向於在價格回落時及時入場。此外，流動性問題可能會放大金價的漲幅，一旦實物需求上升，市場價格上漲的風險將進一步加劇。

另邊廂，作為買方業務部門的瑞銀財富管理上周末仍維持3,000美元的年底金價預測，同時估計下半年白銀價格表現可能會優於金價，因為目前金銀價格比例達到90倍的情況難以持續，應該會回落至80倍以下。推動白銀價格的兩大關鍵因素在於美國國債孳息率回落，以及投資者對周期式大宗商品投資的信心恢復；而全球工業生產復甦，應該能夠支持白銀於今年底升至每安士38美元。

此外，高盛亦重申買入黃金的建議，認為黃金仍然是強勁的對沖工具，並基於各國央行對黃金需求持續強勁，將金價的年底目標從每安士2,890美元，提高至3,100美元，甚至認為期間金價有機會衝上3,300美元。