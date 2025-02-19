諾科達投放更多AI研究開發
實力建業早前正式更名為諾科達科技(00519)，聚焦人工智能（AI）業務，同時設子公司諾科達智駕，專注無人駕駛領域科技創新與應用。該企財務總監兼公司秘書陸珊稱，上述業務經已錄得收入，冀今年會開花結果，今、明兩年亦會適當將手上不同投資項目逐步減持，繼而將相關資金回籠至研究與開發（R&D），現有兩個研發項目部署當中。
放眼發展東南亞等市場
現時諾科達智駕在港應用範疇涉及「智能清掃環衞」、「智能巡邏」的技術。其中，在粉嶺皇后山邨引入AI清掃機械人和AI巡邏機械人。諾科達智駕首席營運官趙傑文稱，在香港仔石排灣邨、粉嶺嘉福邨等屋苑引入相關機械人。每個機械人售價約30萬至40萬元，可「買斷」或以每月租金逾萬元的形式使用，從而優化成本和減輕勞動力短缺問題。機械人由內地引進，再在香港作後期調校和熟習，需時兩星期。管理層又稱，現時公司AI業務公、私營比例各佔一半，未來將會放眼發展中東、東南亞以及澳洲市場。
77%美企投資代理式AI
另一方面，近年企業發展AI的進程愈趨成熟，企業自動化和人工智能軟件公司UiPath發表報告，訪問了逾250位來自美國，盈利逾一億美元的企業資訊科技部行政人員及科技業領袖，發現90%需要處理企業營運的資訊科技部門主管認為，代理式人工智能（Agentic AI）將可改善營運流程，當中77%提到公司今年內將投資於代理式人工智能。
惟報告也提及，受訪者對代理式人工智能有一定憂慮，主要包括安全性問題（56%）、難與現有系統整合（35%）以及成本問題（37%）。總括而言，受訪的行政人員認為代理式人工智能的價值，在於其自主執行的性質，只要受管理、安全及可信，便可為企業帶來價值。
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