諾科達投放更多AI研究開發

放眼發展東南亞等市場

現時諾科達智駕在港應用範疇涉及「智能清掃環衞」、「智能巡邏」的技術。其中，在粉嶺皇后山邨引入AI清掃機械人和AI巡邏機械人。諾科達智駕首席營運官趙傑文稱，在香港仔石排灣邨、粉嶺嘉福邨等屋苑引入相關機械人。每個機械人售價約30萬至40萬元，可「買斷」或以每月租金逾萬元的形式使用，從而優化成本和減輕勞動力短缺問題。機械人由內地引進，再在香港作後期調校和熟習，需時兩星期。管理層又稱，現時公司AI業務公、私營比例各佔一半，未來將會放眼發展中東、東南亞以及澳洲市場。