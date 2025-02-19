xAI揼本模型登場

馬斯克：地表最聰明 OpenAI將推GPT-4.5迎戰 世界首富兼特朗普親信馬斯克的人工智能（AI）初創公司xAI於本港時間周二發布新一代聊天機械人Grok-3，其背後的升級大模型處理數學、科學及編程的能力，號稱勁過OpenAI、Google、Anthropic及DeepSeek，馬斯克宣稱它是「地表上最聰明的AI」。

Grok-3率先對社交平台X的「Premium+」訂戶開放，xAI同時為此推出新的訂閱計劃「SuperGrok」，同時推出基於Grok-3的智能搜尋引擎DeepSearch，據說它會分析網上和X的資訊，整合出一份詳細摘要。

所謂「打贏多個大模型」並未經獨立評核，但馬斯克稱，Grok-3的算力比前一代多超過10倍，基本上日日改進，預計未來幾個月內完全成熟，屆時會把前兩代的模型開源，並會盡快推出口語的聊天機械人，「它運作得不錯，但尚要打磨……應該一周左右就行……這是Grok-3最棒的體驗之一」。

為馬斯克誕子的Neuralink高層齊利斯於X上分享自己和Grok-3聊科學，「由雷電於生物學上的角色開始聊到量子纏結，結尾我要求她考我，當我僅答對一半，她還頗誠懇有禮地告訴我，並指導我怎樣明白其餘的地方」。

DeepSeek啟發人們思考開發AI的成本，Grok-3卻分明是「揼本」之作。傍着馬斯克的工程師介紹，「去年4月，伊隆決定xAI通往成功、打造最強AI的唯一途徑是自建數據中心，但我們沒太多時間，因為想盡快推出Grok-3，結果花了122天就讓首批10萬張GPU（顯示卡）投入運作……相信是世上最大的H100的集群，但我們很快認識到，要打造我們心目中的AI，得把集群加倍」。

OpenAI擬引特別投票權抗收購 如是者，xAI在短短7個月時間就用20萬張英偉達（Nvidia）最強的GPU打造Grok-3的專用數據中心Colossus。按網上所說每張「公價」2.5萬美元、不計任何批量採購的優惠，單是GPU的成本就高達50億美元。馬斯克稱，它同時是全球首個全面使用液體冷卻技術的GPU集群。

面對冤家步步進逼，OpenAI行政總裁阿爾特曼在X上透露，試用公司即將推出的大模型GPT-4.5時「有種AGI時刻的感覺」。AGI即通用人工智能，智力拍得住人類。另有消息指，OpenAI董事會正考慮引入特別投票權，以阻擋馬斯克收購。

DeepSeek推新技術挑機 DeepSeek昨午則披露題為《原生稀疏注意力》（NSA）技術論文，大意是高昂的運算成本令現行的「標準注意力機制」（找重點）具挑戰，於是包括老闆梁文鋒的15名中國人另闢蹊徑，NSA糅合「演算法的創新」，「改良現代硬件設計，既減少預訓練成本，又能加速推論，不會犧牲性能」，跟全注意力模型相比，處理長文本任務、按指示推理的表現「有過之而無不及」。內媒指，團隊用已成違禁品的英偉達閹割版GPU A100。

不遺餘力於科技硬件上燒錢的Meta日前宣布建設總長度達5萬公里的環球海底光纖，比赤度更長、最深7,000米，把美國、印度、南非、巴西等地連接起來，巧合地均為中俄以外的金磚國。官網顯示它的路線多在南半球，不經中國或歐洲。