大股東清盤舉行聆訊 正榮地產：無礙營運
正榮地產(06158)表示，獲悉周一英屬維爾京群島法院舉行聆訊，以申請委任Ro Yue Limited的清盤人。由於歐宗榮透過Ro Yue持有正榮地產43.29%股權，故屬公司的控股股東，董事會並無關於該聆訊的其他訊息，也不涉及於該聆訊之中，且歐宗榮過去和現在均非公司董事或高管，故認為該聆訊對其業務營運沒有且不會產生任何影響。
綠城擬額外發美元優先票據
另一方面，綠城中國(03900)建議額外發行將於2028年到期的美元優先票據，將與於本月24日發行的2028年到期之本金總額為3.5億美元優先票據，構成同一系列票據，有關票據按年利率8.45厘計息，擬用作為債務再融資。
內媒報道，嘉興海寧市昨日出讓一幅住宅地皮，由嘉興浙華置業（綠城）以總價3.19億元（人民幣‧下同）競得，成交樓面價每方米10,109元，較起拍價2.38億元溢價34.15%。另北京市昌平區朱辛莊新區（二期）住宅及體育用地由中國海外發展(00688)及未來科技城以底價12.8億元競得，樓面價為每方米24,807元。
新春假期後，成都首場土地拍賣昨在成華區拉開帷幕，拍賣地皮為崔家店板塊的72畝住宅兼商業地皮，起拍價為每方米13,800元，最終由華潤置地(01109)以每方米17,700元樓面地價競得，溢價率達28.26%，成交總價約17.08億元。
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