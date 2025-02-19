上月內銀客淨買外匯半年最多

關稅陰霾下，內地銀行及其客戶今年首月繼續囤積外匯，國家外匯管理局公布，上月結售匯出現逆差，結匯錄13,040億元（人民幣‧下同），明顯少過售匯16,288億元，意味客戶向銀行出售外匯（結匯）比購買（售匯）規模少了3,248億元，逆差金額為去年7月後單月新高。

人幣受壓 人行再收水438億 按美元計值，今年1月銀行結匯1,815億美元，售匯2,268億美元，結售匯逆差453億美元，為半年新高。當局強調，今年來內地匯市穩定有序，未來有基礎和條件繼續平穩運行。包括上月貨物貿易項下跨境資金淨流入700億美元的同期新高，外資穩步淨買入境內債券，持有人民幣資產意願穩定；1月下旬涉外收支已轉為順差，本月以來仍是順差，銀行結售匯基本平衡。

不過，在岸及離岸人民幣匯率昨明顯受壓。即使官方開出的中間價續升至7.1697，在岸人民幣周二下午4時半報7.2783兌每美元，按日跌191點子，離岸曾低見7.2864。人民銀行昨僅進行4,892億元的7天期逆回購操作，計及330億元逆回購及5,000億元中期借貸便利（MLF）到期，全日再淨回籠438億元。

法貿行調高華本年經濟預測 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，中央可能將今年經濟增速目標定在5%；基於對政府擴張政策預期，該行將今年經濟增速預測由4.5%上調至4.7%。

野村提醒，內地經濟許多不利因素不會因人工智能（AI）領域的幾項突破而輕易消失，因AI較依賴進口晶片和AI大模型。隨着消費品「以舊換新」政策效應逐漸減弱，及前期出口增量帶來的回報，內地經濟首季及下半年後恐遭遇更強的阻力。

不過，瑞銀中國股票策略分析師孟磊指，AI主題或帶動中資股呈現脈衝式上漲行情，而美國對華加稅的預期已被市場消化。假設美國對華商品加徵10%關稅並持續執行，或拖累A股非金融板塊的收入增速0.8個百分點。

昨日滬深股市3大指數齊轉跌，滬綜指收跌0.93%至3,324點，深成指及深圳創業板指數更各跌1.61%及1.98%，兩市主板成交縮至近1.8萬億元。另中央結算公司發通知，降低部分業務結算服務費用，直至2027年12月底。