富融核心系統升級 料省逾半成本

新系統上線切換僅15小時 邱家驊稱，隨着新系統使用，相信能逐步減少成本，最終達至收支平衡的目標。去年第四季與微眾合作推出「出海貸」跨境商業貸款，透過跨境企業徵信互通獲得數據；截至去年底，富融已向10多間大灣區中小企業客戶的香港分支機構首次發放無抵押貸款，已批核貸款總額逾5,000萬元。

騰訊雲副總裁胡利明指，在騰訊雲支持下，富融去年10月依託微眾銀行開發的數字銀行底座技術體系，10個月內完成全新核心系統的切換；速度較內地銀行系統升級平均兩至3年為快。新系統上線切換僅需時15小時，並在數據遷移的6小時窗口期內，實現無縫升級。

他提到，人工智能（AI）在金融領域有巨大的發展潛力，包括智能客服、產品銷售等，冀香港能成為「業務出海的橋頭堡」。

微眾去年在港設立科技公司總部——微眾科技，該行數字金融發展部副總經理周銘稱，環球金融業對數碼基礎設施更新及Web3（第三代互聯網）有較大需求，看好其商機，期待日後能進軍中東等地；微眾科技目前與印尼數字銀行Allo Bank合作，為其提供核心系統及其他支援。記者劉潤霖深圳報道