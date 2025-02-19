百度去季經調整純利倒退13%
李彥宏掌舵下醜聞不絕的百度集團(09888)公布，截至去年12月底季度收入按年倒退2.36%至341.24億元（人民幣‧下同），撇除股權激勵費用及投資公允值變動等項目的經調整純利則按年倒退13.48%至67.09億元。
愛奇藝生意跌損收入
百度收入下滑，主要是旗下在美國上市的影視平台愛奇藝生意額按年挫14.18%至66.13億元，其中會員服務（訂閱）收入按年跌14.68%至41.02億元。反映製作費的收入成本雖也按年縮9.73%，但由於收入跌幅更大，經營溢利按年瀉63.1%，並錄經調整虧損5,877.9萬元，按年盈轉虧。
愛奇藝固然拖後腿，但以搜尋、廣告為主的百度核心業務，上季收入按年增長亦不足1%，錄276.98億元，原因是在線營銷收入按年挫約7%，成本及開支卻按年漲5.43%至240.6億元，導致經營溢利按年跌22.06%至36.38億元，經調整純利按年倒退10.12%至67.41億元。
百度核心業務去年資本開支有所減少，但仍達80.55億元，加上經營活動現金流按年大跌42.5%至191.26億元，自由現金流量按年挫49.92%至110.71億元。全年計，百度全個集團的經調整純利按年跌6.07%至270.02億元。
美ADR早段曾瀉近8%
日資券商野村表示，由於微信等競爭對手紛紛湧入人工智能（AI）搜尋，百度可能要大力推動，甚至不惜在短期內犧牲收入。亦有分析指，百度的前景仍挑戰重重，AI業務未來3年恐怕持續虧損，連搜尋引擎的盈利也會一直受壓。百度美國預託證券（ADR）周二早段曾挫7.77%，折合港元後較港收市低逾3%。
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