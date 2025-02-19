百度去季經調整純利倒退13%

愛奇藝生意跌損收入 百度收入下滑，主要是旗下在美國上市的影視平台愛奇藝生意額按年挫14.18%至66.13億元，其中會員服務（訂閱）收入按年跌14.68%至41.02億元。反映製作費的收入成本雖也按年縮9.73%，但由於收入跌幅更大，經營溢利按年瀉63.1%，並錄經調整虧損5,877.9萬元，按年盈轉虧。

愛奇藝固然拖後腿，但以搜尋、廣告為主的百度核心業務，上季收入按年增長亦不足1%，錄276.98億元，原因是在線營銷收入按年挫約7%，成本及開支卻按年漲5.43%至240.6億元，導致經營溢利按年跌22.06%至36.38億元，經調整純利按年倒退10.12%至67.41億元。

百度核心業務去年資本開支有所減少，但仍達80.55億元，加上經營活動現金流按年大跌42.5%至191.26億元，自由現金流量按年挫49.92%至110.71億元。全年計，百度全個集團的經調整純利按年跌6.07%至270.02億元。

美ADR早段曾瀉近8% 日資券商野村表示，由於微信等競爭對手紛紛湧入人工智能（AI）搜尋，百度可能要大力推動，甚至不惜在短期內犧牲收入。亦有分析指，百度的前景仍挑戰重重，AI業務未來3年恐怕持續虧損，連搜尋引擎的盈利也會一直受壓。百度美國預託證券（ADR）周二早段曾挫7.77%，折合港元後較港收市低逾3%。