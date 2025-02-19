中外車企謀聯手抗美關稅

華車今年出口增速料放緩 如國際評級機構標普在報告所言，中國汽車業的出口比重已日益重要，即使內地車出口逐漸實現地域多樣化，但在高基數效應及海外需求可能減弱情況下，預計今年內地車出口增速將放緩。

不過，各大車企無理由翹埋雙手捱打，吉汽昨提及，有關與雷諾汽車之間的框架協議，並非訂約方，就該建議交易而言，也沒有與吉利控股合作或向吉利控股提供融資。但鑑於與雷諾合作的潛在協同效應及拉丁美洲市場的巨大潛力，吉汽正積極探索不同選項，包括透過成為合資協議和業務合作協議的締約方來參與該建議交易。

至於雷諾與吉利控股，擬通過雷諾巴西擴大在零排放和低排放車輛開發和生產方面的戰略合作。據公告，吉利控股計劃投資雷諾巴西，並成為其少數股東，以獲取在巴西的生產、銷售及服務網絡。

上月宣布投資成立GH項目公司的廣汽集團，與科技大廠華為深度融合造車方面，亦有新進展。廣汽傳祺昨日在社交平台披露，與華為聯合創新計劃全球首發車型M8乾崑系列即將登場，該車配備「最強高階智駕」、無人代客泊車等功能，市傳新品牌首款車型料於2026年上市，惟該項目與最新發布的「傳祺向往」M8乾崑系列無關。

吉汽旗下電動車品牌極氪的L2級布局更加積極，內媒指，極氪智能科技首席執行官安聰慧表示，憑藉人工智能（AI）加速進化等因素，極氪自研浩瀚智駕的L3級自動駕駛即將落地。按其規劃，搭載相關技術的新車型將於4月上海車展亮相，預計今年底具備量產車交付能力。

現時各地政策層面正陸續啟動，例如《北京市自動駕駛汽車條例》將於2025年4月起實施，支持L3以上級別自動駕駛的個人乘用車可以附條件上路；3月起實施的《武漢市智能網聯汽車發展促進條例》同樣明確了智能網聯汽車和L3及以上等級自動駕駛汽車在區內營運的具體規定。

中國商用車出口量續升