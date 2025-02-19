政府財赤料897億 宜檢討稅制

港府財政連續3年見紅，會計師行畢馬威預測，2024/2025年度赤字達897億元，截至3月底的財政儲備6,450億元，但情況仍然「可以接受」。畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，去年財政預算案估計2025/2026年度有望扭虧為盈，但現時赤字比預期大，相信原有目標未必樂觀，料扭虧需要多一至兩個財年。

香港在2003年沙士後亦經歷3年財赤。他指，現時赤字有縮減趨勢，但經濟不可同日而語，香港正經歷經濟轉型，坦言不能像以往一樣，靠個人遊推動經濟復甦，認為香港需要重新定位，包括在創科、資產管理等方面發展，同時要發掘內地以外的市場，例如東盟、中東等新興市場。當找到新的經濟增長點後，可提高政府收入，而政府削減各部門經常開支1%，規模逾百億元，相信已足夠。

畢馬威倡兩蚊車補貼設上限 該行建議，檢討及調整公共服務收費，而長者「兩元乘車優惠」計劃則設立補貼上限每月200元。何家輝指，設立津貼上限，有助紓緩「長途車短搭」的問題，也能讓政府在公共交通加價時更容易估算津貼開支，料每年可以節省5億至10億元開支。

開源方面，該行指，飛機乘客離境稅自2003年以來未曾調整，建議由120元調升至150元，預期每年可增加5億元稅收，又提議向非本地數碼服務供應商徵收2至4%稅項。

建議擴家辦稅務優惠範圍 稅基狹窄是財赤其中一個因素。畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，國際稅務環境不斷變化，惟本港已多年未進行全面檢討，促政府盡快全面檢討稅制，開拓收入來源及精簡開支。檢討範圍應涵蓋稅務框架、現行針對特定行業及在職家庭的稅務優惠，以提升競爭優勢。建議擴大家族辦公室稅務優惠範圍，將虛擬資產、古董和藝術品納入合資格交易範圍。

畢馬威中國香港區政府及公共事務主管合夥人李智深指，政府亦應加強社會福利、改善公共服務及促進更具包容性的經濟，建議向透過祖父母、外祖父母或家庭傭工照顧16歲或以下子女或殘疾受養人的在職父母，提供5萬元免稅額，又提議為首次置業人士提供較低的從價印花稅率，適用於600萬元以下住宅物業。