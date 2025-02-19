金管4方向促進人民幣國際化

人民幣的國際吸引力正不斷上升，香港金融管理局外事部主管袁兆勇表示，該局從4大方向促進人民幣國際化發展，包括加強人民幣流動性、豐富人民幣產品、提升香港金融基建，及積極開拓其他市場，推廣離岸人民幣業務。

他指，雖然市場不缺乏人民幣產品，但仍要進一步豐富不同的互聯互通，在南向和北向方面多做工夫。在拓展市場方面，會積極拓展其他市場，如東盟及中東，及與更多中央銀行合作，盤活人民幣流動性。

財經事務及庫務局官員亦表示，港府聯同監管機構會繼續與內地跟進，探討各項擴容增量方案及完善安排，加強香港離岸人民幣中心地位，以助人民幣國際化進程。

去年日均交易額增近五成 該官員指出，截至去年底，香港離岸人民幣存款總額為約1.1萬億元（人民幣‧下同），為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持；人民幣即時支付結算系統持續增長，日均交易額逾3.09萬億元，按年上升近五成。

中央及內地地方政府近年多次在港發債，包括人民幣國債、離岸人民幣地方政府債等，該官員指，國家財政部已連續17年在港發行人民幣國債，至去年底累計發行總額度3,660億元，財政部本月會發行合共125億元國債。

該官員提到，金管局正着力提升債券工具中央結算系統（CMU），以發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台。本港也會提升固定收益市場基建，例如為人民幣計價回購交易建立中央清算系統，令在港發行的國債在離岸市場成為更受歡迎的抵押品，同時確保香港市場基建具備長遠發展的承載力。

金管局將會於月底啟動人民幣貿易融資流動資金安排，總額度1,000億元。他指出，有關安排為銀行提供穩定和成本較低的資金來源，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資服務，而金管局正與銀行緊密聯繫，讓銀行全面了解各項操作細節，並做好準備。