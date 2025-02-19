希慎去年轉賺3500萬 未減派息

對於住宅樓市，集團主席利蘊蓮持審慎樂觀態度，認為減息大方向不變，「所以我覺得依家香港個信心係提升緊，尤其是股市有進步，香港人對呢樣嘢好關注」。

一簽多行惠及港零售業 她又指出，在港元匯價隨美元強勢之下，雖然本港零售市道面對來自日本和內地市場的競爭，但她認為，隨着深圳旅客一簽多行等政策實施後，零售業「有少少曙光」。集團保持一貫靈活策略，持續升級零售和寫字樓組合。去年商舖和寫字樓租金收入分別增長約9.8%和2.4%，至16.84億元和15.07億元。

不過，分析員普遍對地產市道仍不樂觀。DWS亞太區投資總監吳雙榮表示，由於訪港旅客人數及消費仍然偏低，辦公室空置率高企，零售及寫字樓市場持續疲弱，加上利息成本偏高，地產市場不容樂觀。她預料大部分發展商去年的盈利表現將遜於2023年。

至於地產商的流動性問題，美銀證券於研究報告內預期，在基本情況下，香港主要發展商在未來兩年內出現違約可能性不大；又預期在即將公布的財政預算案中，政府針對房地產的政策將相對較少。