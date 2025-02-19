希慎去年轉賺3500萬 未減派息
銅鑼灣大地主希慎興業(00014)去年業績見改善，且未有如券商預期般減派息，刺激股價昨日午後做好，收報12.58元，升4.48%，為昨日少數上升的地產股之一。截至去年12月底止年度，希慎營業額按年增長6.19%至34.09億元，純利3,500萬元，按年虧轉盈；基本盈利更升6.79%至19.56億元，第2次中期股息和全年股息分別維持於每股81仙和108仙。
對於住宅樓市，集團主席利蘊蓮持審慎樂觀態度，認為減息大方向不變，「所以我覺得依家香港個信心係提升緊，尤其是股市有進步，香港人對呢樣嘢好關注」。
一簽多行惠及港零售業
她又指出，在港元匯價隨美元強勢之下，雖然本港零售市道面對來自日本和內地市場的競爭，但她認為，隨着深圳旅客一簽多行等政策實施後，零售業「有少少曙光」。集團保持一貫靈活策略，持續升級零售和寫字樓組合。去年商舖和寫字樓租金收入分別增長約9.8%和2.4%，至16.84億元和15.07億元。
不過，分析員普遍對地產市道仍不樂觀。DWS亞太區投資總監吳雙榮表示，由於訪港旅客人數及消費仍然偏低，辦公室空置率高企，零售及寫字樓市場持續疲弱，加上利息成本偏高，地產市場不容樂觀。她預料大部分發展商去年的盈利表現將遜於2023年。
至於地產商的流動性問題，美銀證券於研究報告內預期，在基本情況下，香港主要發展商在未來兩年內出現違約可能性不大；又預期在即將公布的財政預算案中，政府針對房地產的政策將相對較少。
另外，消息指，新世界發展(00017)近日向銀行發送經修訂的3年期再融資交易初步條款，提議抵押價值38億美元（約296.4億港元）的物業，包括K11上海淮海中路和布吉瑰麗酒店，作為2027年及以後到期的貸款再融資。至於今、明兩年到期的貸款再融資，則提議由新世界大廈、K11購物藝術館等25項物業為抵押。本報向新世界查詢，暫未獲置評。
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