滙控傳裁40名港投資銀行家

此外，外媒引述滙控4位股東（包括前20位最大股東中的兩位）表示，集團決定裁減美洲和歐洲的併購和股權資本市場團隊是合理的，因為滙控將重點關注其在核心亞洲市場最強大的特許經營業務。

摩通指，雖然預計滙控及渣打第四季稅前盈利錄得溫和按年跌幅，淨利息收入仍然保持增長，當中滙控盈利表現相對較穩定，考慮到該行的成本控制計劃，預計最樂觀情況下，今年至2027年毛成本可節省30億美元，以及2024至2027年絕對成本年複合增長率1%，允許滙控在收入下降的同時維持每年經調整有形股本回報率13至14%，故較偏好滙控多於渣打。