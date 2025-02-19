滙控傳裁40名港投資銀行家
近日傳出滙豐控股(00005)裁員消息，昨日外媒引述最新消息指，集團在香港的裁員計劃已於本周一展開，已解僱約40名投資銀行家，包括4名董事總經理。是次裁員是去年9月艾橋智（Georges Elhedery）接任行政總裁以來持續重組的一部分。
此外，外媒引述滙控4位股東（包括前20位最大股東中的兩位）表示，集團決定裁減美洲和歐洲的併購和股權資本市場團隊是合理的，因為滙控將重點關注其在核心亞洲市場最強大的特許經營業務。
摩通上調目標價至95元
投行摩根大通在滙控及渣打集團(02888)公布業績前，上調兩者的目標價。其中，滙控目標價上調逾5%至95元，而渣打目標價則上調7%至120元，兩者評級同為「增持」。滙控昨日以52周新高及全日高位87.2元收市，升1.98%；渣打收報110元，升0.18%。
摩通指，雖然預計滙控及渣打第四季稅前盈利錄得溫和按年跌幅，淨利息收入仍然保持增長，當中滙控盈利表現相對較穩定，考慮到該行的成本控制計劃，預計最樂觀情況下，今年至2027年毛成本可節省30億美元，以及2024至2027年絕對成本年複合增長率1%，允許滙控在收入下降的同時維持每年經調整有形股本回報率13至14%，故較偏好滙控多於渣打。
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