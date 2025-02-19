瑞銀：科企整頓結束 將跑贏大市

內地政府高層與民企企業家包括多家科企的高管舉行座談會，市場解讀正面。其中，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發表的研究報告指，座談會明確表明科技及私營部門在推動未來經濟增長方面將發揮的作用，政府高層講話也肯定了民營經濟的成就，並承諾在建立現代產業體系中促進高品質發展，標誌着這幾年打壓科技板塊的行動結束，並有可能消除困擾科技行業表現的最持久因素之一。

該行又認為，當局對創新產業支持、持續宏觀政策支持、經營業績及其他基本面改善，將成為中國科技板塊今後跑贏大市的關鍵驅動力。

花旗則指出，座談會或顯示科技創新及民企對中國經濟增長和發展的重要性，參與民企企業家名單顯示互聯網、科技、人工智能（AI）及電動車行業的重要性，需要團結企業家以保衞任何宏觀逆風及外來挑戰，也為中國互聯網股提供估值支持。

大摩估推適度政策撐民企 摩根士丹利報告指，民企座談會表達當局對民企的溫和支持態度，反映在經濟面臨不確定及地緣政治逆風下，內地正將民營部門定位為國家競爭力支柱之一。隨着監管結構調整基本完成，預計未來兩至3年政府將提供適度政策支持及更可預測的監管環境，但政府仍要出台更多以消費為主的改革及刺激措施，以鞏固企業信心。

天風證券發表報告稱，兩會前召開座談會有望為全年經濟工作打入強心劑，另內地第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律《民營經濟促進法草案》料將盡快出台，3月兩會可能進一步在提振消費、「人工智能+」、先進製造、新能源等領域出台民營企業支持政策，激發民營企業活力。

柏瑞投資亞洲發布的2025年亞洲股票市場展望表示，亞洲強勁的經濟動力為主要市場和企業盈利帶來優厚增長潛力，審慎看好中國市場，相信個別行業將出現投資機會，且估值持續具有競爭力，但對於採取自下而上策略尋求機遇的投資者而言，企業基本面至關重要。