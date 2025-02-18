開放有序民為本 華創新科企領軍

內地政府高層昨與以民營企業為主的一眾科技巨企領導舉行座談會，涉及的企業來自智能製造、數字技術、綠色能源等新興行業，主要表達在科創以民為中心的基礎下，鼓勵民企及企業家大展所長，強調對民營經濟發展的基本方針政策未變，大派定心丸。畢竟搞科技創新，得放手讓民營經濟發揮優勢，才能事半功倍，讓代表民營經濟的一眾科企領軍，期能為中國經濟克服內部困難、對抗外部挑戰，為促進整體增長和現代化發展給力，這次明確的政策表態，也將為資本市場可持續發展建立穩固基礎。

在新經濟時代，科技創新是提高社會生產力和國家綜合競爭力的重要指標，故須將科技創新放在國家發展全局的核心位置。惟科創發展是一把「雙刃劍」，若單以推動經濟增長、升級產業結構、創造個人財富，以市場、效率等為驅動的技術變革，有可能會愈來愈強地衝擊人類社會的價值體系，甚至脫離道德、倫理的約束，扭曲人的價值觀，社會發展嚴重失衡。故國家在推動全社會全情投入大力發展科技創新前，須先確立科技成果更多更公平地惠民，確保科技業服務人的全面發展以及人類社會可持續發展的前提。

了解當局的憂患意識，確保防範風險挑戰的想法，大概就明白是2020年內地當局煞停螞蟻集團滬港上市，並着手加強科創過程中的頂層設計等，讓科創起到應有作用的政策背景。當年幾家平台經濟企業獨大，恃着資本優勢，壟斷市場，造成市場不公平競爭，跨行業無序擴張構成系統性風險等的情況，不能再現。

當年要煞停高速列車，再調節方向，完善法規，繼而重納正軌，過程必然會帶來震盪，整體民營經濟也確實是靜了好一段時間，並正體現在去年愈趨疲弱的內部需求和市場信心。去年秋季起中央推出重大刺激措施穩增長，而這次與民企及企業家舉行的高層次座談會，是自這次產業政策整頓以來首個大轉向，就是在產業布局底定後，當局清楚表明，對民營經濟發展的基本方針政策已納入制度體系，將以一貫之堅持和落實，這顆定心丸冀能消除「國進民退」的疑慮，但這並非沒有前設，就是民企家得「胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富」，「富而思源、富而思進」，成中國式現代化的促進者。

這些年美國以自由市場為資本家做擋箭牌，金融亂象造成次按危機，得施以無限量寬貨幣政策，美金任印，政府債台高築，得以超高資產價值來維持美債需求，以美元霸權來轉嫁風險，收割全球。中國引以為戒，不論是金融或科技業，發展是以民為中心。未來中國的科創與金融發展，將在明確的產業政策框架下，由民企領軍大展身手，更好地服務實體經濟，支持化解改革發展、產業轉型升級出現的困難和挑戰。眼前中國資本市場起動，相信不會再重複「一放就亂、一亂就收、一收就死、一死就放」的惡性循環，取而代之是由民營經濟釋放創新動力，暢通經濟血脈（金融），形成良性循環，讓全社會朝高質量發展目標推進。