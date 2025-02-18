宏觀視野：大中華家辦市場潛力優厚

近年大中華區的家族辦公室數量顯著上升，截至2021年，內地註冊的家族辦公室數量達1,461個，顯示內地市場逐步成熟。與香港的家族辦公室相比，內地的家族辦公室數量雖相對少，但增長速度迅猛，反映出新興財富的崛起。有調研顯示，香港的家族辦公室大多由傳統財富家族設立，已有較長的發展歷史，而內地家族辦公室多為最近10年內成立，主要由新財富家族推動。

港具多項發展優勢 在家辦的選址方面，調研結果顯示，約51%的單一家辦在香港設立家族辦公室，24%的受訪者選擇在內地設立。其他熱門地點包括新加坡（14%）和其他地區（11%）。這數據凸顯香港作為國際金融中心的吸引力，許多內地家族選擇在此設立辦公室，以便於接觸國際市場和專業服務。香港的地理位置、低稅率政策以及便利的跨境銀行體系，使其成為內地家族的理想選擇。

在資產管理規模方面，約50%的單一家辦管理的資產超過2.5億美元，表明這些家辦具備相當的資金實力。同時，調查顯示，有一半受訪者的總財富超過5億美元，這為家辦的營運提供堅實的經濟基礎。這一數據反映出在財富集中的趨勢下，家辦正成為高淨值家庭管理財富的首選方式。

在投資策略方面，約52%家辦採用平衡的投資策略，以實現風險與收益的合理配置。25%家辦選擇保守策略，23%偏向增長策略，這一多元化投資策略能有效降低市場波動帶來的風險。此外，41%受訪家辦過去3年的投資回報率在5至10%之間，31%的回報率則在10至20%之間，表明家辦普遍實現了正向收益。

展望未來，約40%聯合家辦受訪者有意設立自己的單一家辦，反映家辦需求持續增長。然而，家辦也面臨諸多挑戰，包括人才招聘和保留、缺乏建立家辦的指導或知識以及設立成本，這些挑戰正好為提供相關服務專業機構帶來市場機會。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）