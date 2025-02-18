股市估市：中國股市望迎價值重估

恒生指數昨日走勢先高後回開陰燭，或令近日重新關注港股的投資者有點失望。恒指先高開百多點，早段最高見22,977點，及後升幅持續收窄，一度倒跌300多點，個別成分股跌幅明顯，投資者伺機獲利。恒指從1月低位18,671點起步，累計升幅最多有4,306點，升幅達23%。兩成的升幅，技術上是再度出現牛市信號。

這情況可謂似曾相識，去年9月已發生過同樣情況。值得留意的是，儘管同樣是23,000點水平，今輪升市是由DeepSeek帶動，DeepSeek為中國企業提供極便宜的人工智能（AI）新模式支援，不需依賴最高端的AI晶片而成的大語言模型，使中國未來的科技發展抹去受美國影響的陰霾。

DeepSeek成今浪催化劑 今次的投資主題，是中國科技股率先得到估值釋放，資金持續流入，並傳導至中港股市。與上一次的23,000點相比，資金是炒作國家經濟「組合拳」的憧憬，從而收窄估值。兩者相比下，今次的威力更強大。

內地企業DeepSeek在AI領域的重大突破，催化全球投資者重估中國科技股的投資價值。其中，有數據指，大量資金從印度等市場撤出，瘋狂湧入中國市場，看漲情緒持續升溫。過去一個月，中國境內外股票市場總市值增加超過1.3萬億美元，同期印度股市市值縮水超過7,200億美元。

對沖基金正以數月來最快的速度買入中國股票，MSCI中國指數有望連續第3個月跑贏MSCI印度指數，創下兩年來最長連續漲幅紀錄。在過去10周，中國（包括在岸和離岸市場）有7周實現淨買入，且在年初至今的主經紀業務中，中國是「名義淨買入量最大的市場」。

與此同時，估值差異也進一步增加中國股市的吸引力。MSCI中國指數的預期市盈率僅11倍，而MSCI印度指數約為21倍。一些規模大的主動型亞洲股票基金近幾個月來普遍減少印度股票的配置，增持中國股票。基金大戶這次操作，是再一次炒作中國股票估值吸引。

內房企業盈利仍惹關注 的確，中國股市估值有多吸引，已不是新鮮事，持續低迷包括多重因素。問題是，DeepSeek的影響能否蓋過其他負面憂慮，例如有DeepSeek，內房問題可不用理？有DeepSeek，內地企業盈利便會改善？這些因素在短期高昂的投資氣氛過去後，投資者便會重新關注，故昨日投資者獲利的行為是意料之內。

歷史已證明，科技不斷創新造就過去經濟的多次增長，亦相信DeepSeek能夠為中國的未來提供更好、更高質發展。不過，時間不等人，短線投資者自然獲利，惟希望的是，中長線投資者誠如外資大行所言，重新發掘中國股市的投資價值。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）