工商業消息：東九商廈兩層呎嗌$8800 低買入價三成

九龍東商貿區有商廈物業以低於購入價放盤。觀塘偉業街絲寶國際大廈18樓及19樓全層連6個車位，意向呎價約8,800元，較原先買入價低約三成。九龍灣企業廣場3期高層全層，以蝕讓價放售。

第一太平戴維斯代理公開邀約出售絲寶國際大廈18樓及19樓全層連6個車位，兩層建築面積共約33,668方呎，可分層出售，物業以現狀及連租約出售，截止日期為2025年4月29日。以意向呎價計算，涉及金額逾2.96億元。

該廈以最近成交作參考，21樓全層連3個車位於2023年以2.325億元成交，呎價約1.39萬元。資料顯示，該批物業業主於2018年斥資購入大廈多層樓面連車位，當中放售的兩層樓面平均成交呎價逾1.27萬元。

另外，美聯商業指，九龍灣企業廣場3期高層全層，建築面積約16,100方呎，意向售價約1.09億元，呎價約6,770元。單位可分拆成細單位出售，面積約2,290方呎起。資料顯示，物業於2021年以約1.43億元成交。

觀塘全幢工廈2.5億易手 萊坊代理以私人協商形式，連租約放售觀塘偉業街158號同創匯全幢，屬活化項目，是次連命名權出售，物業樓高10層，總建築面積約54,880方呎，每層建築面積約5,300至6,100方呎。

市場成交方面，同區鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈物業，以2.525億元登記易手，較去年項目入標指引價約3.48億元低約27%。