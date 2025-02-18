未補價市況：凱樂苑275萬沽 每呎7051元齊破底

新居屋二手價繼續尋底，根據香港房屋委員會資料，長沙灣凱樂苑一個低層實用面積約390方呎單位，上月於未補價第二市場僅以275萬元成交，呎價約7,051元，兩數字同創屋苑二手市場新低。

據了解，該項目另一個同面積低層單位，上月成交價達385萬元，呎價約9,872元。房委會資料指，1月第二市場公屋及居屋暫錄約182宗成交，較去年12月全月少約21.9%，2月未有成交紀錄。

英明苑兩房輸35萬 居屋業主劈價加快出貨。世紀21怡和尹美嫦表示，香港仔嘉隆苑A座高層9室，實用面積約645方呎，三房設計，望海景，累減60萬元，白居二客以490萬元承接，呎價約7,597元。

世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳富寧花園5座高層C室三房戶，減價37.2萬元，綠表買家以362.8萬元購入，呎價約6,128元。未補價自由市場居屋再錄蝕讓，中原關偉豪指，同區英明苑C座中層8室兩房戶，降價50萬元後，同區家庭客以380萬元買入，呎價約9,476元，原業主持貨不足8年，帳蝕35萬元。